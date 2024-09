Geen krukken meer voor Wout van Aert, die na maand zijn eerste wandeling maakt: "Babystapjes"

Een kleine stap voor Wout van Aert, een grote stap in zijn revalidatie. Een maand na zijn onfortuinlijke valpartij in de Vuelta is de Belgische kopman zijn krukken kwijt. Vandaag maakte hij samen met zijn vrouw zelfs een eerste bescheiden wandeling van een kleine drie kilometer. "Babystapjes", noemde hij het zelf op zijn Strava - dat ontplofte van de vele gelukwensen van zijn volgers.