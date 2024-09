Wout van Aert (op krukken) spreekt voor het eerst over "uniek" contract en val in Vuelta: "Situatie bleek ernstiger dan gedacht"

wo 18 september 2024 16:43

Het lichtpunt aan het einde van zijn pechseizoen. Wout van Aert heeft vandaag een levenslang contract gekregen bij zijn geliefde Visma-Lease a Bike. Een unicum die twee weken na zijn val in de Vuelta op geen beter moment kon komen voor de Belgische kopman, die vandaag ook voor het eerst sprak over zijn "moeilijke periode" na het Spaanse drama. "In België bleek dat mijn knie toch ferm beschadigd was", vertelde hij.

Toeval of niet? Op de dag dat hij een uniek contract tekende bij Visma-Lease a Bike, maakte Wout van Aert zijn eerste publieke verschijning sinds zijn val in de Vuelta. Op krukken verscheen de Belgische kopman in Hasselt, waar hij als ambassadeur van een sensibiliseringscampagne rond veiliger fietsen voor het eerst sprak over de voorbije periode die getekend werd door de naweeën van zijn val. "Het gaat op zich wel goed, maar we zijn nu twee weken verder en, zoals je ziet, loop ik nog steeds op krukken. Dat is toch niet wat je hoopt", gaf hij eerlijk toe. Na zijn terugkeer uit Spanje bleek bij extra onderzoeken ook dat de situatie ernstiger was dan aanvankelijk gedacht.

"Mijn knie was toch behoorlijk beschadigd. Er was een deuk aan de zijkant van het gewricht te zien. Dat verklaart de pijn en waarom het nog steeds moeilijk is om op mijn rechterbeen te steunen."

Vorige week was zwaar voor mij, ik kon mijn knie niet bewegen. Wout van Aert

Hoewel Van Aert in Spanje al geopereerd was om zijn knie schoon te maken, moest hij in België toch nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. "Er was een risico op infectie, dus moesten we het vrij agressief behandelen met antibiotica om te voorkomen dat mijn knie opnieuw geopereerd moest worden", legde Van Aert uit. "Dat was een flinke tegenvaller. Vorige week was dan ook zwaar, ik kon mijn knie niet bewegen. Maar de laatste dagen gaat het beter, ik ben wat mobieler en kan weer stappen." Toch was er ook goed nieuws: "Mijn kraakbeen, knieschijf, gewrichtsbanden en andere structuren in de knie zijn gelukkig intact. Het is dus geen blessure die me definitief van de fiets zal houden." Al gaf Van Aert toch toe dat het een ferme mentale klap was.

"Ik was enorm teleurgesteld dat ik alles waar ik in de Vuelta voor aan het strijden was, zomaar verloren zag gaan. Daar baalde ik enorm van. Ik was goed op weg om het groen en de bollen te pakken, en toen bleek pas hoe ernstig de situatie echt was."

Levenslang

Vandaag viel er wel opnieuw goed nieuws uit de bus voor onze landgenoot. Wout van Aert tekende namelijk een uniek contract "voor onbepaalde tijd" bij Visma-Lease a Bike. "Een verbintenis voor het leven", klonk het trots in hun statement. "De ploeg nam zelf het initiatief en toonde het vertrouwen om mijn contract open te breken", straalde de kopman. "Voor mij was er ook geen enkele twijfel: ik wilde verlengen." "Maar inmiddels ben ik ook 30 geworden. Dan stel je jezelf toch de vraag: hoelang wil ik nog doorgaan als renner? Zo kwamen we er samen op uit om geen einddatum aan mijn carrière te verbinden en een langdurig engagement aan te gaan. Dat vind ik echt heel vet en daar ben ik heel trots op." Het lijkt de renner alvast de nodige gemoedsrust te geven, zeker tijdens deze onzekere periode. "Dat klopt", knikt hij. "Ik hoef me nooit meer zorgen te maken over contracten of transfers. Ik ken de ploeg en de werkwijze door en door. Vanaf nu is het gewoon fietsen voor mij." "Ik ben altijd enorm gemotiveerd vanuit mezelf, ik heb dus eerder rust dan druk nodig. En dat is nu het geval. Het doet me enorm goed dat ik deze kans op dit moment krijg."



Toekomstplannen