Wout van Aert blijft voor de rest van zijn carrière bij Visma-Lease a Bike:"True love lasts forever"

Wout van Aert en Visma-Lease a Bike gaan voor onbepaalde tijd met elkaar door. Ze hebben het zo naar hun zin dat de Nederlandse WorldTour-ploeg de Belgische toprenner een "unieke overeenkomst" heeft gegeven. Een mooi gebaar in dit pechjaar voor de 30-jarige Van Aert, die 2 keer zwaar viel. Hij had nog een contract tot 2026 bij de ploeg, waarvoor hij sinds 2019 reed.

"Onze reis tot nu toe is er een vol dierbare herinneringen. Ik voel de warmte van bijzondere ritten in de Tour en de vreugde bij overwinningen, zoals in de Vuelta, mijn eerste moment in San Remo, de Strade Bianche, de sprint op de Champs-Elysées, de Mont Ventoux en die onvergetelijke sprint tegen Viviani. Dat was mijn allereerste overwinning in de Tour." "Maar ook de pijn van verlies en tegenslag, zoals bij de val in de tijdrit in Pau en Dwars door Vlaanderen dit jaar. Samen hebben we die moeilijke momenten gedragen en zijn we sterker teruggekomen."

In een filmpje op sociale media schrijft Van Aert een brief aan zijn team, waarin hij zijn eeuwigdurende liefde verklaart. "Lieve vrienden van Team Visma-Lease a Bike. Met een hart vol nostalgie ben ik teruggekeerd naar de mooie momenten die we samen hebben beleefd."

"We hebben zoveel gedeeld, zoveel gelachen, gejuicht en gehuild. Samen hebben we iets moois opgebouwd, iets dat voelt als een liefde die eeuwig zal duren. De eeuwigheid... dat is een woord vol belofte."



"In de geest van ons team is er geen grens aan wat we kunnen bereiken, zolang we maar durven te dromen en vastberaden zijn om die dromen waar te maken."



"Dit team is mijn veilige haven, mijn thuis. Hier voel ik me geliefd en gekoesterd, net als mijn gezin."



"Dankzij jullie steun, de honger naar succes en vooruitgang en mijn fantastische collega's ben ik de renner geworden die ik vandaag ben. Jullie hebben me zoveel gegeven. Ik voel een diepe dankbaarheid."



"Daarom heb ik besloten om hier voor altijd te blijven. Misschien niet letterlijk tot in de eeuwigheid, maar in ieder geval tot het einde van mijn actieve carrière. En dat moment ligt nog ver van mij weg."



"Lieve vrienden van Visma-Lease a Bike, dankjewel voor jullie vertrouwen", sluit hij af. "Ik ben blij dat we samen verdergaan met de verbintenis die geen einddatum kent. Hier voel ik me thuis, hier wil ik altijd blijven. True love lasts forever."