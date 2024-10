Slechts één stem niet voor haar: Caitlin Clark wordt bijna unaniem verkozen tot Rookie of the Year in de WNBA

Weinig verrassend nieuws uit de WNBA: Caitlin Clark is verkozen tot Rookie of the Year, de beste nieuwkomer van het jaar. Een logische bekroning voor de spelverdeelster van Indiana Fever, na een debuutseizoen voor de geschiedenisboeken.

Supertalent Caitlin Clark reeg de records aan elkaar tijdens haar eerste seizoen in de WNBA. De spelverdeelster loodste haar team voor het eerst in jaren ook weer naar de play-offs en genereerde bovendien ook nog eens een ongeziene publieks- en mediagekte in de WNBA.

Dat Clark na haar straffe debuutseizoen bekroond zou worden met de trofee van Rookie of the Year stond dan ook in de sterren geschreven.

Slechts één van de 67 stemgerechtigden, een panel van sportjournalisten, zette Clark niet op één op zijn of haar stemformulier, wel Chicago-speelster Angel Reese. Maar voor de 66 andere stemmers was het wel zonneklaar wie dit jaar de beste Rookie was in de WNBA.

Nét geen unanieme stemming dus. Ook daarmee had Clark een stukje geschiedenis kunnen schrijven. Het gebeurde namelijk nog maar één keer eerder dat iemand unaniem verkozen werd tot Rookie of the Year.

Die eer viel A'Ja Wilson te beurt in 2018. Overigens werd Wilson dit jaar al voor de 3e keer verkozen tot MVP, de Beste Speelster in de WNBA. Volgt Clark in de toekomst ook haar voorbeeld?