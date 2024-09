Met een driepunter, hoe kon het ook anders? Caitlin Clark knalt nog maar eens een WNBA-record aan flarden

Caitlin Clark, de nieuwe chouchou van het vrouwenbasketbal, heeft zondag alweer een stukje WNBA-geschiedenis geschreven. De speelster van Indiana verbrak het record van meeste punten in één seizoen door een rookie, een eerstejaars in de WNBA.

De verwachtingen waarmee Caitlin Clark enkele maanden geleden haar entree maakte in de WNBA waren torenhoog, na een fabelachtige NCAA-carrière waarin Clark zich kroonde tot topschutter aller tijden in het Amerikaanse universiteitsbasketbal.

Nu het reguliere seizoen in de WNBA op zijn laatste benen loopt, is de vaststelling dat Clark de verwachtingen ruimschoots ingelost heeft, misschien zelfs overtrouwen.

De voorbije maanden tekende ze voor mijlpaal na mijlpaal. Dat deed ze op individueel vlak, maar met haar klasse was ze ook dé katalysator van een herboren Indiana, dat zich met dank aan Clark voor het eerst sinds 2016 nog eens mag opmaken voor de play-offs.

Gisteren nog zorgde de spelverdeelster met haar 317e assist van het seizoen voor een WNBA-record: geen enkele speelster strooide ooit met meer beslissende passes in één seizoen dan Clark. En de teller loopt nog.

Nauwelijks één dag later is ze alweer een nieuw record rijker. Met een van haar typerende driepunters verbrak ze het 18-jaar oude WNBA-record van meeste punten van een speelster in haar debuutseizoen.

Tegen Dallas was Clark zondag goed voor 35 punten, haar hoogste score van het seizoen, en 8 assists. Haar team won nipt met 110-109.