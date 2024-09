De straffe cijfers achter het Caitlin Clark-effect in de WNBA: "Ze heeft alle verwachtingen overtroffen"

wo 25 september 2024 16:08

Het eerste seizoen van Caitlin Clark in de WNBA zit er nog niet helemaal op - ze is met haar team Indiana nog actief in de play-offs - maar toch kunnen we nu al zeggen dat haar debuutjaar er eentje geworden is voor de geschiedenisboeken. Met basketbalcommentator Dennis Xhaët en Belgian Cat Julie Vanloo overschouwt Sporza Daily seizoen 1 van het fenomeen Caitlin Clark. "Ze is nu al het uithangbord van de WNBA."

Niemand is de voorbije jaren met zoveel hype de WNBA binnengekomen als Caitlin Clark. Het nieuwe troetelkind van het Amerikaanse vrouwenbasketbal was al een fenomeen tijdens haar NCAA-periode. In het Amerikaanse universiteitsbasketbal kroonde ze zich tot topscorer aller tijden. Toch waren er bij haar overstap naar de WNBA wel wat vragen, weet Dennis Xhaët. "Zou ze de torenhoge verwachtingen kunnen inlossen? Zou ze haar dominante spel wel naar het volgende niveau kunnen tillen? Die twijfels leefden wel bij het begin van het WNBA-seizoen." De eerste weken waren nog wennen, maar eenmaal ze haar draai gevonden had, maakte Caitlin Clark dag in dag uit duidelijk waarom zij zo'n hype is. "Het is verbazend hoe ze zich tijdens het seizoen aangepast heeft. En uiteindelijk moet je zeggen dat ze alle verwachtingen overtroffen heeft", stelt Xhaët vast.

Er waren twijfels, maar uiteindelijk moet je zeggen dat Caitlin Clark alle verwachtingen overtroffen heeft. Dennis Xhaët

In een land dat smult van sportstatistieken deed de 22-jarige Clark het ene na het andere record sneuvelen. Na amper één seizoen lijkt er al geen einde meer te komen aan het lijstje van Clark-records in de WNBA. Een zeer kleine greep uit het gevarieerde aanbod:

Meeste assists ooit in één seizoen (337)

Meeste assists ooit in één wedstrijd (19)

Meeste punten ooit in debuutseizoen (769)

En zo kunnen we nog even voortgaan. "Het is een belachelijk lijstje", zegt Xhaët niet zonder bewondering. "Ook nog 4x verkozen tot Rookie van de Maand en ze kreeg ook het meeste stemmen ooit voor de All-Star Game. Het is echt onwaarschijnlijk welke records zij allemaal neergezet heeft."

Het is onwaarschijnlijk welke records ze allemaal neergezet heeft. Dennis Xhaët

De komst van Caitlin Clark blies ook haar team Indiana Fever nieuw leven in: voor het eerst sinds 2016 kon Indiana zich nog eens plaatsen voor de play-offs. En de toekomst voor die ploeg oogt mooi, meent Dennis Xhaët. "In het begin van het seizoen was het heel erg zoeken, maar die ploeg is blijven evolueren en is alleen maar beter geworden. Ze hebben een heel goeie chemie ontwikkeld. En de verdienste van Caitlin Clark daarin, als spelverdeelster, is heel groot." "De fundering is gelegd. Ze bouwen met jonge talenten die ze gekozen hebben uit de draft. Als je dan al zo'n seizoen kunt draaien én de play-offs halen, dan is dat een heel mooie start van een project dat eigenlijk nog maar net begonnen is."

Caitlin Clark

Het Caitlin Clark-effect

Naast de sportieve prestaties valt ook niet naast de extrasportieve gevolgen van het "Caitlin Clark-effect" te kijken. Nooit eerder was er zoveel interesse voor de WNBA: tv-cijfers stegen met 170%. Nooit eerder kwamen zoveel fans kijken naar de wedstrijden (+ 319%). Nooit eerder werden tickets zo duur verkocht: kaartjes zijn gemiddeld 93% duurder geworden dan in 2023. "Indiana Fever had dit seizoen gemiddeld méér toeschouwers dan de Indiana Pacers in de NBA, ruim 17.000 per thuiswedstrijd. Dat is onwaarschijnlijk. Niemand had je geloofd wanneer je dat 10 jaar geleden gezegd had", zegt Dennis Xhaët. "Dat is echt wel het Caitlin Clark-effect. Heel veel fans komen voor haar en blijven voor al de rest. Op dat vlak heeft zij echt wel voor verandering gezorgd. Dat is echt wel indrukwekkend. Dat maakt de WNBA als product zoveel interessanter."

Caitlin Clark-effect op de fans gemiddeldes 2023 2024 aantal fans bij thuismatchen Indiana 4.067 17.036 aantal fans bij uitmatchen Indiana 6.960 14.838 aantal fans bij WNBA-matchen 6.614 9.754

Een blik op bovenstaande tabel spreekt boekdelen: Caitlin Clark lokt fans naar de zalen. Indiana speelde dit jaar 16 van zijn 20 thuismatchen een uitverkochte zaal. Clark en co. speelden dit seizoen 40 wedstrijden in de reguliere competitie. In nauwelijks 6 van die matchen daagden minder dan 10.000 fans op, vaak dan nog omdat de zaalcapaciteit dat gewoon niet toeliet. Ter vergelijking: in 2023 lokte Indiana in nauwelijks 3 wedstrijden méér dan 10.000 fans naar de zaal. Het toetje volgde in de slotwedstrijd van de reguliere competitie, in en tegen het Washington van Julie Vanloo: 20.700 toeschouwers woonden de match bij. Nog maar eens een record in de WNBA.

Caitlin Clark heeft ervoor gezorgd dat de WNBA van de 2e versnelling naar de 5e versnelling geschakeld heeft. Dennis Xhaët

"Hopelijk is dit het moment dat de WNBA nodig had om financieel wat gezonder te worden. Als de interesse en de inkomsten toenemen, zullen ook de speelsters nu en in de volgende generaties daar mee van kunnen profiteren", vertelt Dennis Xhaët. "De WNBA is dan wel de competitie met het meeste talent, maar financieel is het niet de sterkste ter wereld. Al zie je wel dat de commerciële deals toenemen. Dat is een positieve evolutie. En Caitlin Clark heeft ervoor gezorgd dat de WNBA van de 2e versnelling naar de 5e versnelling geschakeld heeft."

Julie Vanloo probeert Caitlin Clark af te stoppen.

Afgunst

De keerzijde van de populariteitsmedaille: Caitlin Clark werd bijwijlen stevig aangepakt op het veld. Heeft de rookie die met alle aandacht ging lopen nu en dan toch voor wat wrevel gezorgd bij de gevestigde waarden? "Er was wel wat rivaliteit en jaloezie op het veld", zag ook Dennis Xhaët. "We hebben vaak genoeg gezien dat ze iets meer geviseerd werd. Er was wel wat afgunst tegenover haar." "Maar Clark is zelf ook een emotionele speelster, die het publiek graag opjut. En ik snap ook wel de irritatie: als je thuis speelt, dan wil je het publiek achter je. Maar ook op verplaatsing kwamen heel veel fans speciaal om voor Caitlin Clark te supporteren."

"Maar dat er nu meer toeschouwers komen kijken en dat de WNBA een breder publiek aanspreekt, dat komt wel door Caitlin Clark. En die extra aandacht is nu eenmaal ook goed voor de andere speelsters. Zij profiteren daar ook van. Zij krijgen nu ook de kans om voor meer toeschouwers te spelen." "Ik snap wel dat dat voor sommigen misschien lastig is om te aanvaarden, maar je kunt niet ontkennen dat Caitlin Clark op dat vlak voor een stroomversnelling gezorgd heeft. Daar kun je gewoon niet naast kijken."