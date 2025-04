LIVE (13.10 uur): Kan Lotte Kopecky na de Ronde de dubbel in Roubaix pakken?

Kopecky leeft ontspannen toe naar Parijs-Roubaix

Vorig jaar won Lotte Kopecky Parijs-Roubaix en na haar zege vorige week in de Ronde van Vlaanderen kan de wereldkampioene met minder druk afzakken naar de Hel.



"Er is een druk van mijn schouders gevallen", zegt Kopecky in de communicatie van haar ploeg over haar triomf van vorig weekend. "Het is niet zo dat ik daarom minder gebrand ben op de zege in Parijs-Roubaix, ik zou heel graag de dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix realiseren, maar het scheelt dat ik al een monument binnen heb."



Met Lorena Wiebes zit een belangrijke 'conculega' van Kopecky in haar eigen ploeg. "We staan met een sterk team aan de start. In Parijs-Roubaix moet alles kloppen om te kunnen winnen. En dan mag je vooral geen pech hebben. Dat we meerdere kaarten kunnen uitspelen, is in een wedstrijd als Parijs-Roubaix des te belangrijker. Het is een fijn gegeven om zo de koers te kunnen ingaan."



Kopecky is blij over haar vormpeil en hoe het momenteel loopt. "Ik heb een lange periode zonder competitie ingelast, en dat heb ik ook gevoeld tijdens de eerste wedstrijden. Ik had wat tijd nodig om het goede gevoel te vinden. Maar ik voel dat de vorm in stijgende lijn gaat."



"Dat is wat ik wilde bereiken. Ik wilde niet zoals de vorige jaren op een plateau belanden. Ik hoop dat ik dit vormpeil kan doortrekken richting Luik-Bastenaken-Luik."



Naast Kopecky en Wiebes bestaat de ploeg van SD Worx-Protime voor zaterdag uit de Hongaarse Blanka Vas, de Poolse Marta Lach en de Italiaanse vrouwen Elena Cecchini en Barbara Guarischi.