Met een assist van Tielemans en een parel van Onana: verbluffend Aston Villa doet gouden zaak in CL-strijd

73' - Own goal - Dan Burn (3 - 1)

Als een wervelwind is Aston Villa zaterdagavond door zijn eigen Villa Park geraasd. Newcastle, de nummer 3 in de Premier League, werd met 4-1 naar huis gestuurd. Na amper 33 seconden had Youri Tielemans al een assist beet en ook die andere Belg liet zich gelden. Amadou Onana schoot de 4-1 enig mooi binnen. Aston Villa doet vlak na zijn Champions League-exit tegen PSG weer helemaal mee voor de top 5.

Ready, set, go! Het eerste fluitsignaal was nog niet helemaal uitgedoofd of Villa Park ontplofte al.



Amper 33 seconden stonden er op de klok toen Watkins voor de 1-0 tekende. Aan de basis lagen een goeie onderschepping en dito assist van Youri Tielemans. Via het been van Fabian Schär - onthoud de naam - was Newcastle-doelman Pope gevloerd.



Een droomstart, maar Aston Villa wilde meer. Alsof ze nog altijd bezig waren met hun versmachtende slotoffensief tegen PSG in de Champions League. Watkins vlamde na 5 minuten al op het kader en bleef daarna ook alomtegenwoordig.



Nog voor het kwartier dook de Britse spits de diepte in en moest Schär hem neertrekken. Het milde oordeel van de scheidsrechter: geel.



Die geste nam Schär aan de overkant dankbaar aan. Na zijn ongelukkige ingreep bij de 1-0 en zijn bijna-rood knikte hij zelf de 1-1 binnen. Op dat moment was de partij nog altijd maar 18 minuten onderweg.