Julien Duranville opnieuw out "tot na de interlandbreak van november"

Julien Duranville was een opvallende afwezige in de selectie van Domenico Tedesco voor de wedstrijden van de Nations League met de Rode Duivels. De bondscoach vertelde dat Duranville met een hamstringblessure kampt. De coach van Borussia Dortmund, Nuri Sahin, liet vandaag weten dat "hij een tijdje out zal zijn".

Het houdt maar niet op voor Julien Duranville. Opnieuw kampt onze jonge landgenoot met een spierblessure.



Domenico Tedesco vertelde bij het bekendmaken van zijn selectie dat Duranville een hamstringblessure heeft. Nuri Sahin, de coach van Duranville bij Dortmund, ging tijdens zijn persconferentie wat dieper in op de blessure van de jonge winger.



"Duranville zal een tijdje out zijn. We verwachten dat hij na de interlandbreak in november terugkeert."



Zo staat Duranville dus opnieuw voor een lange periode aan de kant. Hij leek nochtans net terug op niveau te komen. Tijdens de vorige wedstrijd met de Rode Duivels tegen Frankrijk viel hij gretig in.



Ook bij Dortmund kwam hij opnieuw aan spelen toe. Vorig weekend viel hij 24' in tegen Bochum. Afgelopen woensdag viel hij in de Champions League in tijdens de 2e helft. Dortmund won met 7-1 van Celtic.