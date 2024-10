Jaar na abrupt einde wielercarrière krijgt Van Hooydonck nieuwe rol bij Visma - Lease a Bike: "Enorm dankbaar"

do 3 oktober 2024 09:56

Inmiddels is het al een jaar geleden dat Nathan Van Hooydonck noodgedwongen zijn profcarrière in het wielrennen moest stopzetten. De Belg hing zijn fiets aan de haak na een hartstilstand en daaropvolgend ongeval. Nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan bij Visma - Lease a Bike in het commerciële team: "Want hier voel ik me veilig."

12 september 2023 zal voor eeuwig veel emoties losweken bij Nathan Van Hooydonck. De Belg raakte betrokken bij een auto-ongeval door een hartaanval. In een klap zat zijn profcarrière als wielrenner erop. Maar zijn loopbaan bij ploeg van zijn hart Visma-Lease a Bike? Die niet. Van Hooydonck mocht in topwedstrijden als de Omloop en de Tour de France vip-gasten meenemen in het spoor van de renners. "Een taak die een grote rol speelde in mijn verwerkingsproces", zegt Van Hooydonck op de website van de Nederlandse formatie. "De maanden na het ongeval vond ik het moeilijk om te accepteren dat ik geen renner meer was. Dat ik vaak aanwezig was op de wedstrijden, heeft me enorm geholpen."

Ik ben het team enorm dankbaar dat het de waarde in mijn als persoon ziet. Nathan Van Hooydonck