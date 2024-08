Wout van Aert en Jonas Vingegaard houden het niet droog bij videoboodschap van Van Hooydonck

vr 9 augustus 2024 16:50

Een kleine 3 weken na de Tour heeft Visma-Lease a Bike zijn documentaire al panklaar. Van een emotionele videoboodschap van Nathan Van Hooydonck tot de kinderlijke eerlijkheid van de kleine Georges van Aert. Bekijk hieronder de meeslepende documentaire.

Bekijk de YouTube-documentaire via deze link.

De documentaire neemt de kijker mee op een rollercoaster doorheen de Tour. Wout van Aert speelt uiteraard een centrale rol, met pieken - zoals na zijn uitstekende openingsweekend - en dalen - zoals rit 5 waarin hij met "betonnen benen" zich afzijdig houdt.

Na die rit krijgt Van Aert wel een vertederend bezoek van zoontjes Jerome en Georges. Die laatste had voor de rit al snel door dat het noppes zou worden voor zijn papa - "want hij was te moe" - en toonde zich ook erg geïnteresseerd in ploegmaat Jonas Vingegaard.

Die Vingegaard surft in de documentaire mee op een grillige verhaallijn. De Deen startte met het geloof om de Tour te winnen, maar dat geloof kalft gaandeweg af.

Ik reed de rit van mijn leven, maar Pogacar is te sterk. Jonas Vingegaard

Een boeiende passage volgt er na de rit naar Plateau de Beille, waar Vingegaard een dikke minuut aangesmeerd krijgt. "Ik reed de rit van mijn leven, maar Pogacar is te sterk", klinkt het eerlijk bij de Deen. "Maar ik denk nog steeds dat het mogelijk is om hem te verslaan."

Die laatste woorden zet hij kracht bij met een ultiem masterplan voor rit 19 naar Isola 2000. "We wilden van ver aanvallen om de Tour op zijn kop te zetten", legt Vingegaard uit. "Chaos creëren", vult Matteo Jorgenson aan.

"Maar al vroeg in de etappe voelde ik dat ik de benen niet had om dat plan uit te voeren", aldus Vingegaard. Zo bleek ook: Tadej Pogacar won de rit uiteindelijk nadat hij op een kilometer van het eind vroege vluchter Jorgenson nog had opgerold.

Tranen om "beste vriend" Van Hooydonck