Tuur Dierckx getuigt in 90 Minutes over "miserie" in Deinze: "Al hebben we beslist om vrijdag gewoon te spelen"

Wat nu voor Deinze en zijn spelers? Na het nieuws van het plotse vertrek van zijn hoofdinvesteerder, stevent de ambitieuze tweedeklasser plots op een faillissement af. In onze podcast 90 Minutes schetst een openhartige Tuur Dierckx, deze zomer overgekomen uit Griekenland, de ernst van de situatie in de club. Hieronder zijn integrale getuigenis.

"Ik denk dat het einde verhaal is, afgaande op hoe het aan ons is gecommuniceerd. Als ze niet snel een overnemer of investeerder vinden die bereid is alles erbij te nemen, is het voorbij. Dat is natuurlijk heel jammer om verschillende redenen, en niemand zag dit echt aankomen."

"Ja, niet zo'n goed nieuws hé, of eigenlijk gewoon slecht nieuws", opent Dierckx over de situatie in Deinze .

"Maar zelfs de mensen van de bureaus en de administratie zijn lange tijd voorgelogen, waardoor het afgelopen vrijdag tot een breekpunt kwam. De AC AFC-groep, die volledig eigenaar is van Deinze, heeft toen besloten: we draaien de kraan dicht. Er komt geen geld meer, terwijl er eerder meerdere keren bepaalde bedragen waren beloofd."

"Het komt vooral van bovenaf, want binnen de club is er altijd duidelijk gecommuniceerd naar de spelers, aangezien er vaak vragen waren. Daarom zijn er ook een paar meetings gehouden waarin de tijd is genomen om ons zo goed mogelijk uitleg te geven."

"Neen, uiteraard niet. Ik heb dat nagekeken en nagevraagd. In de laatste drie jaar is er nooit iemand niet betaald, en er is ook nooit sprake geweest van achterstallige betalingen of welk probleem dan ook."

"Ontbijt is er nog wel, maar sinds deze week is er geen lunch meer. Er wordt ook gezegd dat een aantal auto's van de club, die door spelers, staf en andere medewerkers worden gebruikt, volgende week moeten worden teruggegeven aan de leasingmaatschappij, wat logisch is als de facturen niet betaald zijn."

"We hebben een selectie samengesteld met dat doel, en de trainer is daarom gekomen. Ook een aantal spelers, waaronder ikzelf, zijn daarvoor gehaald. Ze hebben daar flink in geïnvesteerd, dus het is vreemd dat ze na twee à drie maanden ineens de stekker eruit trekken."

"Haalt Deinze de deadline niet dan zullen er in eerste instantie punten worden afgetrokken, zoals dat bij Kortrijk ook het geval was vorig jaar."

"Dat zou het beste zijn, want dan verandert er voor ons niets. Dit moet echter snel gebeuren, vóór 20 oktober, wanneer de licentiecommissie bijeenkomt. Want de auto's worden volgende week opgehaald en ook andere dingen worden stopgezet."

"Er zijn eigenlijk drie scenario's nu." "Het beste scenario: Er wordt een nieuwe investeerder gevonden. Dit zou de beste uitkomst zijn voor de club, de spelers, alle betrokkenen bij Deinze en het Belgische voetbal in zijn geheel. Hopelijk is het een investeerder met verankering in België. Deze kan de club voor een symbolische euro kopen, dat is overeengekomen met die ACA Group, maar neemt wel de schulden over, die momenteel rond de 6 à 6,5 miljoen euro liggen."

"Maar het probleem is dat alle ploegen hun selectie al hebben gevormd, en als speler sta je als vragende partij dan eigenlijk met je rug tegen de muur. Je wordt in die situatie gedwongen om iets aan te nemen om gewoon te kunnen werken. Je kunt ook wachten, maar dan zit je zonder inkomen en ook je vormpeil verdwijnt."

"Sommigen - de spelers die hun tekenbonus niet volledig ontvangen hebben - zijn al bijna in de positie om dat te doen. Maar na dat eerste schrijven moet je tien dagen wachten, om dan een tweede aangetekend schrijven te sturen als er geen reactie of betaling komt."

"De derde situatie is dat de club niet failliet wordt verklaard, maar dan wordt er niemand meer betaald. In dit scenario kunnen wij als spelers een aangetekend schrijven sturen naar de club vanaf het moment dat we twee maanden of langer geen salaris meer hebben ontvangen."

"We hebben een volwassen en hechte groep, die al het een en ander heeft meegemaakt. We gaan er goed mee om en blijven sterk als team. We proberen de dagelijkse routine en trainingen zo normaal mogelijk voort te zetten."



"Zo zullen we ook de wedstrijd van vrijdag tegen Patro normaal aanpakken en spelen, zoals doorgesproken met de coach en de staf."



"Maar het is vooral pijnlijk dat we allemaal geloofden in de promotie. Alles was daarvoor aanwezig, en nu wordt ons dat gewoon ontnomen. Sportief gezien hebben we dit seizoen min of meer altijd onze plicht gedaan. Dat maakt het extra frustrerend, want het is overmacht. Zoiets zou eigenlijk niet moeten kunnen, maar we zijn het slachtoffer van een bepaalde groep die ons vanaf afstand niet meer nodig heeft."



"Kijk, persoonlijk gaat het relatief goed met mij, het is natuurlijk niet het einde van de wereld, maar het is allesbehalve prettig. Je kampt toch met een zekere onzekerheid, misschien moet je wel op zoek naar een nieuwe club... Het gaat me niet alleen om het geld, maar ook om de praktische kant van de situatie. Dit raakt de privésituatie van iedereen binnen de club."



"Ik heb zelf nog geen kinderen, maar voor mensen die speciaal zijn verhuisd en hun kinderen op een bepaalde school hebben ingeschreven, is het een groot probleem."

"In onze staf zijn er bijvoorbeeld enkele Spaanstaligen die op factuurbasis werken en al twee maanden niet betaald zijn. Ze komen elke dag hun werk doen en zitten hier met hun familie. Twee van hen zijn zelfs net vader geworden, maar ze hebben nu geen inkomen en zitten in een voor hen vreemd land."