"Ik denk dat het einde verhaal is": een inkijk in het drama van Deinze, dat wekenlang voorgelogen werd

wo 2 oktober 2024 06:17

Tuur Dierckx is naar Deinze gekomen om te promoveren.

Anderhalve maand geleden nog promotieambities, nu op de rand van de afgrond. Na wekenlang smoesjes te hebben gehoord, moest KMSK Deinze deze week plots vernemen dat zijn Singaporese investeerders de stekker uit het project trekken. En zo blijft Deinze met een brandende deadline en de vrees voor een faillissement achter. In het oog van de storm die momenteel woedt langs de Leie.

Het zijn bange dagen in Deinze.

De tweedeklasser maakte twee dagen geleden in een statement, dat intussen van de website is gehaald, bekend dat haar hoofdinvesteerder ACAFP - een Singaporese investeringsmaatschappij - de geldkraan volledig dichtdraait.

En zo dreigt plots een faillissement voor de club, die een kleine drie jaar geleden haar lot nog glimlachend verbond aan de hyperambitieuze Singaporezen. “Ik denk dat het einde verhaal is”, vertelt ook speler Tuur Dierckx open in onze podcast 90 Minutes. “Als de club niet snel een andere investeerder kan vinden, is het voorbij.” Deinze kreeg alvast een ultimatum: voor 20 oktober moet het een nieuwe overnemer inlijven bij de Licentiecommissie, anders volgt er sowieso een puntenaftrek bovenop het net ingevoerde transferverbod en kunnen verdere sancties het einde van de club betekenen. “Het is echt een heel jammere situatie, om verschillende redenen. Dit hadden we ook niet zien aankomen”, knikt Dierckx.

Miserie

De dagelijkse werking rond de Dakota Arena ziet er sinds deze week alvast helemaal anders uit. “Ontbijt is er nog wel, maar we krijgen geen lunch meer. En er is ook sprake van dat verschillende spelers hun auto weer zullen moeten inleveren. Wij zijn als spelers altijd betaald geweest, maar dat zal nu ook niet meer het geval zijn”, vertelt Dierckx. “Je hoort er tijdens je carrière verhalen over van spelers die het meegemaakt hebben, maar wanneer je het van dichtbij voelt, merk je hoe ingrijpend het is voor iedereen. Ik heb verschillende ploegmakkers, ook stafleden, die (net) vader zijn geworden en hun verplichtingen nu niet meer kunnen volbrengen. Dat is miserie.”

Dat zijn toch ingrijpende dingen als je ze van dichtbij meemaakt. Tuur Dierckx

En zoals dat in het voetbal wel vaker gaat, is ook de jeugdwerking in Deinze de dupe van deze drastische beslissing uit Singapore. Zo hebben vele trainers in juni een derde van hun loon gekregen, maar sindsdien geen overschrijving meer gezien. Sterker nog, oudergroepen bij verschillende leeftijdscategorieën hebben al het initiatief genomen om uit eigen zak geld voor te schieten om de coach van hun zoon of dochter te verlonen. Zo ver kwam het nog niet, maar de situatie zorgt toch al voor een leegloop. Sommige trainers staken, anderen vertrokken naar naburige clubs zoals Kortrijk, Zulte Waregem en Club Brugge. De jeugdcoördinatoren proberen er zelf nog de gaten te vullen, maar de trainingen van de jeugdspelertjes werden al - soms naar 1 keer per week - ferm teruggeschroefd. Ook verschillende leveranciers die de club draaiende moeten houden, weigeren door achterstallige betalingen nog hun diensten of producten te leveren aan de club. Zo doet in de kantine al weken het gerucht de ronde dat de brouwer niet betaald is, maar die toogpraat blijkt nu een eerste teken aan de wand geweest te zijn van de inmiddels onhoudbare (of al onomkeerbare?) situatie.

Voorgelogen

En zo weerklinkt de vraag nog maar eens: hoe is het zo ver kunnen komen voor een Belgische club? Want, de situatie nu staat in schril contrast met de hoerastemming van enkele weken geleden. Zij aan zij met de clubleden spraken de Singaporezen voor het seizoen nog de ambitie uit om te promoveren naar de Jupiler Pro League.

Het was de voorspelde stap in hun driejarenplan met Deinze, dat twee seizoenen geleden al uit de doeken werd gedaan toen beide partijen hun lot aan elkaar verbonden. De mysterieuze mogendheid uit Singapore - niemand wist écht wat ze net deden - werd toen ook gewantrouwd, maar na twee relatief succesvolle seizoenen sloten de Deinzenaren hun geldschieters toch stilletjes in de armen.

Al werd die bubbel van schone schijn deze week dus volledig doorprikt. Een deftige uitleg kreeg de club zelf nog niet van haar voormalige investeerders, die de laatste week ook nergens meer te bespeuren zijn op de club. “De mensen van de club Deinze zelf hebben altijd geprobeerd om eerlijk te antwoorden op onze vragen, want er zijn verschillende meetings geweest. Maar ook zij zijn lang voorgelogen geweest”, vertelt Dierckx. “Het komt vooral van bovenaf, van die ACA Groep - die nochtans verschillende keren bedragen had beloofd aan de club.”

Ik vind het heel frappant dat het na de zoveelste keer nog steeds kan voorvallen. Tuur Dierckx

Ook bronnen binnen Deinze bevestigen dat verhaal. De Singaporese investeringsmaatschappij kreeg vorig jaar te maken met een marktcrash, waardoor zij haar middelen moest herzien. En Deinze bleek een te duur project te zijn. Dat was dus al langer duidelijk, maar werd nooit aan de club bevestigd.

Integendeel, de Singaporezen investeerden dit seizoen nog fors im hun “flagship”-club (ze hebben ook de Spaanse vierdeklasser Juventud Torremolinos CF en de Engelse cultclub Charlton Athletic in hun portfolio zitten). Het haalde met Hernan Losada een bekende kop als coach en ook de spelerskern werd ferm aangedikt.

Ook aan de Licentiecommissie werden bewijzen voorgelegd van de voldoende financiële slagkracht van de investeerders, die een werkingsbudget van 6 miljoen euro (aan onze redactie bevestigd) beloofden voor dit seizoen. Alleen: net zoals in de bedrijfswereld is die belofte van het budget niet wettelijk bindend, waardoor de investeerder dus plots - ook na zes speeldagen - zijn woord kan wegwuiven. Het is immers niet de eerste keer dat een (buitenlandse) investeerder een Belgische club onverwacht laat vallen. “Ik vind het heel frappant dat het na de zoveelste keer nog steeds kan voorvallen”, hekelt ook Dierckx. “Van buitenaf beslissen ze om ergens geld in een club te pompen, maar van de ene op de andere dag kun je gewoon beslissen om je - zonder gevolgen vooral - terug te trekken...”

Deinze pakte dit seizoen nog uit met de komst van Losada.

Miljoenenmissie

Wat nu voor Deinze, dat vrijdag al tegen Patro Eisden zou moeten spelen? “We hebben met de staf en de spelers besproken dat we de wedstrijd gewoon zullen voorbereiden en aanvatten zoals we altijd gedaan hebben”, bevestigt Dierckx, die zich vooral zorgen maakt op de lange termijn.

Aan de spelers werden alvast drie mogelijke scenario’s uitgelegd:

1. Er wordt een nieuwe investeerder gevonden voor de club, die voor een symbolische euro te koop is. Al moet er natuurlijk rekening gehouden worden met de schuldenberg, die volgens bronnen binnen Deinze al opgelopen is tot 2 miljoen euro. Die put moet eerst gedicht worden en dan moeten er nog enkele miljoenen extra opgehoest worden als werkingsbudget om dit seizoen gezond te volbrengen. De deadline daarvoor ligt op 20 oktober volgens de Licentiecommissie. “We zijn druk in de weer en hebben op dit moment vier serieuze geïnteresseerden, van wie we met twee concreet willen beginnen te babbelen deze week”, klinkt het vanuit de club.

Dat zou alvast het ideale scenario zijn voor alle belanghebbenden binnen de club, want optie twee en drie zien er heel wat minder rooskleurig uit.

We zijn druk in de weer en hebben op dit moment vier serieuze geïnteresseerde investeerders. KMSK Deinze

2. Deinze wordt failliet verklaard, wanneer een van de schuldeisers het faillissement aanvraagt. Dan wordt een curator aangesteld en worden de spelers mogelijk vrijgesteld. 3. Wanneer Deinze niet failliet wordt verklaard, worden de spelers niet meer betaald voor hun diensten en moeten ze via een maandenlang welles-nietesspelletje met verschillende aangetekende schrijvens hun vrijheid zelf zien te regelen. Al kom je als speler dan wel terecht in een al verzadigde markt in het midden van het seizoen. Om nog maar te zwijgen van de levensvatbaarheid van de jeugdacademie, waar de kas ook al uitgeput is blijkbaar. Brengt 20 oktober redding of is het definitief gedaan voor Deinze?