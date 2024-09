Gitzwarte wolken boven Deinze: hoofdaandeelhouder draait geldkraan volledig dicht

Grote zorgen rond SK Deinze. De tweedeklasser meldt op de clubwebsite dat hoofdaandeelhouder ACAFP de geldkraan volledig dichtdraait. Daardoor komt de toekomst van de club in gevaar. "Direct maatregelen zijn noodzakelijk om de werking van Deinze te garanderen", klinkt het.

"We betreuren deze beslissing, die onze positie aanzienlijk heeft verzwakt en de club in een uiterst moeilijke situatie plaatst, waarin directe maatregelen noodzakelijk zijn om de werking van KMSK Deinze te garanderen."

"Ondanks de eerdere beloftes die afgelopen week zijn gedaan aan het management, de spelers, staff en leveranciers, heeft hoofdaandeelhouder ACAFP besloten de geldkraan volledig dicht te draaien", meldt Deinze in een communiqué.

Dat was geen verrassing, door achterstallige betalingen van zijn investeerder loopt de dagelijkse werking mank.

De situatie van SK Deinze lijkt van kwaad naar erger te gaan. Drie dagen geleden raakte bekend dat de nummer 3 in de Challenger Pro League een tijdelijk transferverbod opgelegd kreeg van de Licentiecommissie.

"In het licht van deze omstandigheden heeft Akihisa Iizuka, CEO van KMSK Deinze, besloten af te treden uit zijn functie", gaat de mededeling verder.



"Hij zal echter betrokken blijven bij de club in de rol van consultant en woordvoerder, om ons te ondersteunen in deze periode. Daarnaast heeft ook Wouter Artz officieel afstand genomen van zijn functie als directeur van de jeugdacademie, maar blijft hij betrokken bij het sportieve operationele proces als sportief directeur van de A-ploeg."



"We bevinden ons momenteel in een zeer kritieke fase, maar zijn actief op zoek naar oplossingen. Er zijn momenteel concrete gesprekken gaande met meerdere potentiële investeerders, en de club blijft openstaan voor nieuwe kandidaten. We doen er alles aan om de club te stabiliseren en de continuïteit te waarborgen. De komende weken zullen bepalend zijn voor de toekomst van KMSK Deinze."