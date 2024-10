STVV-speler Rein Van Helden wil nog een vraag: "Dit is zo goed!"

Terug naar zondagavond, naar Cercle - STVV. Net na de rust kopt Zahiroleslam Kahveh van dichtbij de 1-1 binnen, maar de wedstrijdleiding keurt het doelpunt af.

Ongeloof bij de bezoekers en daar wil verdediger Rein Van Helden het graag nog even over hebben. Wanneer de fase niet aan bod komt in het interview na de wedstrijd schotelt hij de vraag zelf voor. De reporter gaat mee in het verhaal.

"Dit is zo goed", klinkt het aan de Extra Time-tafel.