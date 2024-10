Belangrijker dan ooit bij Arsenal, maar wat met de Rode Duivels? Een blik op de spreidstand van Leandro Trossard

Leandro Trossard is het onderwerp van een opvallende discussie in de Britse pers.

Na zijn veelbesproken rode kaart tegen Manchester City moest onze landgenoot zijn schorsingsdag uitzitten in de Carabao Cup tegen Bolton en niét in het Premier League-duel met Leicester, waarin onze landgenoot beslissend was.

"Oneerlijk", klinkt het over het Kanaal. "Trossard had niet mogen spelen."

Over wie gelijk heeft in de discussie gaan wij ons niet uitspreken, maar het toont wel aan dat de Rode Duivel een sterkhouder is voor Arsenal.



Misschien wel belangrijker dan ooit. Want na het uitvallen van aanvoerder Martin Odegaard verdween Trossard in de Premier League niet meer uit de basiself van trainer Mikel Arteta. Alleen in de Champions League-opener tegen Atalanta (0-0) moest de aanvaller zich tevreden stellen met een rol als invaller.