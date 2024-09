Geen pasta of rijst: Michael Woods lepelde tijdens het WK natriumbicarbonaat naar binnen

Nog lang voor Tadej Pogacar aan zijn demonstratie zou beginnen, stal Michael Woods de show. De Canadees begon op 200 kilometer van de aankomst plots aan een maaltijd uit een bakje. Een pasta- of rijstsalade als brunch? Neen, de Canadees kwam zelf met een hapklare verklaring.

Tijdens het boetseren van de vroege vlucht zoog Michael Woods heel wat aandacht naar zich toe. Had de Canadees zijn ontbijt gemist of is hij een aanhanger van een brunch op de fiets?

200 kilometer voor de aankomst spotte de tv-camera een etende Woods. Geen gelletje, reep of taartje, wel een bakje met - zo werd aangenomen - pasta of rijst.

Klopt niet, zo bevestigde Woods. Zijn lunch was een portie natriumbicarbonaat. Wat? Natriumbicarbonaat of bakpoeder, de (valse) hype van een tijdje terug (zie artikel hieronder).

"Klopt", legde Woods na het WK uit bij Flobikes. "Ik ben voorstander van het gebruik, maar het probleem is dat het maar 5 uur rendeert. Ik moest het dus tijdens de koers innemen na een uurtje."

Na 6 uur en 27 minuten finishte Tadej Pogacar als eerste in Zürich. Woods werd 54e op 12'09".

Geen wondermiddel met andere woorden? "Ach, Tadej is gewoon de beste renner ter wereld. Niemand kon volgen en het was een superlastige koers. Meer niet."