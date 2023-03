Bicarbonaat, de hype die eigenlijk geen hype is: "Gebruik het al sinds 2015"

Bakpoeder staat in de meeste huishoudens wel in de voorraadkast, maar in het peloton wordt het ook gebruikt als een middel om verzuring tegen te gaan.

Nieuw is dat niet, alleen gaf het product in het verleden vaak maagklachten. Nu bestaat het ook als voedingssupplement, waardoor atleten er beter op reageren.

Dat het gebruik van bicarbonaat een hype is in het peloton wordt door de renners zelf dan ook genuanceerd. "Mijn grootmoeder kookte er al mee, dus bijzonder is het niet", lachte Tiesj Benoot voor de start van Dwars door Vlaanderen.

De Belg van Jumbo-Visma geeft wel toe dat hij het product gebruikt. "Nu komt het gewoon wat meer naar buiten, dat is marketing. Maar ik gebruik het eigenlijk al sinds 2015, toen ik nog bij Lotto-Soudal reed."

Ook Florian Vermeersch relativeert de bicarbonaathype in de podcast Live Slow Ride Fast. "Wij gebruiken het al van bij de beloften, voor tijdritten", vertelt de renners van Lotto-Dstny. "In onze ploeg doet de Universiteit van Gent veel onderzoeken voor ons, ook naar bicarbonaat. We zijn er wel mee bezig."