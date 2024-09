Het WK in 6 video's: met deze meesterlijke zet werd Tadej Pogacar wereldkampioen

Simmons en Bagioli glippen mee in zijn wiel, maar kunnen het verschroeiende tempo niet volhouden en waaien vanzelf terug.

Met nog 4 ronden te gaan, op 100km van de finish, schudt Tadej Pogacar stevig aan de boom in het peloton. De Belgen - met Remco Evenepoel - zitten veel te ver.

Bij de passage aan de finish is het verschil tussen de groep Pogacar en de groep Evenepoel 35 seconden.

Tratnik zit namelijk mee in de kopgroep en laat zich even uitzakken om voor zijn kopman het laatste gaatje te dichten.

Daar is de Bergstraße weer. De steile klim vanuit Zürich-centrum is spek naar de bek van Tadej Pogacar. Hij plaatst er zijn volgende aanval.

Van de hele kopgroep kan alleen Sivakov mee, al moet de ploegmaat van UAE daar wel zijn tenen voor uitkuisen.

In de achtergrond zet Remco Evenepoel landgenoten Tim Wellens, Tiesj Benoot en Maxim Van Gils aan het werk. Niet veel later prikt Evenepoel zelf een paar keer. Ook Van der Poel, Jorgenson en Healy doen hun duit in het zakje.

Pijnlijke vaststelling: het zijn allemaal speldenprikken. Er zit geen organisatie in de tegenaanval.

Het verdict aan de finish? 1 minuut voorsprong op de groep met Remco Evenepoel.