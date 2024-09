Simply the best: wereldkampioen Tadej Pogacar degradeert iedereen met monsterlijke aanval in Zürich

4.470 hoogtemeters

De WK-wegrit start in Winterthur en finisht in Zürich op de Sechseläutenplatz. Zware beklimmingen op de ongeveer 275 kilometer lange rit liggen er niet, hoewel het aantal hoogtemeters (4.470) pittig is.



In het afsluitende circuit van 26,8 km, dat 7 keer op het menu staat, ligt het zwaartepunt in het eerste deel met achtereenvolgens de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%) en daarna de Witikon (2,3 km aan 5,7%). Op het eind ligt er nog een klein klimmetje.