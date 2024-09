RECONSTRUCTIE - Hoe de Belgen zich op 100 km van de finish lieten vangen: "Ik zei nog: "Let op voor de oversteek""

ma 30 september 2024 07:11

Pats! Op 100 kilometer van de aankomst in Zürich kon iedereen zijn plannen en ambities opbergen. Tadej Pogacar sloeg toen al zijn vleugels uit en zou onhoudbaar naar de wereldtitel fladderen. Waren de Belgen op het moment suprême ingedommeld? De Belgen leggen eigenhandig uit wat er is gebeurd.

Gepokt en gemazeld in de koers, vriend en vijand, believers en non-believers. Niemand - geef maar toe - had rekening gehouden met dít scenario. "Naar wat zitten wij te kijken? Dit is toch onmogelijk?", roepen onze commentatoren. We zijn net voorbij de symbolische boog van de laatste 100 kilometer gesneld en Tadej Pogacar begint aan een bijzonder gewaagde onderneming op de Zürichbergstrasse. "Nochtans wilden we wachten tot de laatste ronde", lacht knecht Domen Novak, man van de lead-out. "Natuurlijk was dit niet het plan", zou de winnaar enkele uren later uitleggen. "Maar de koers was snel opengebroken. Ik weet zelf niet wat ik dacht bij mijn aanval, maar ik ging gewoon mee met de flow." Quinn Simmons en Andrea Bagioli klampen nog even aan, maar verkeren snel in ademnood. Van Remco Evenepoel of Mathieu van der Poel is geen spoor. Vooral de Belgen zitten collectief te ver.

1) De Zürichbergstrasse op 100 kilometer van de finish

Het zou meteen het sleutelmoment van dit wereldkampioenschap zijn. Met één vraag die op ieders lippen blijft branden: konden de Belgen niet antwoorden of hadden ze zich in slaap laten wiegen? "Eerlijk: ik had niet gedacht dat het daar op dat moment al zou gebeuren", begon Remco Evenepoel aan zijn visie. "Ik zag hem natuurlijk gaan, maar ik had het gevoel dat je je beter kon verstoppen op dit rondje. Die tactiek was niet slecht. Het is gewoon iets abnormaals wat hier is gebeurd." "Of we daar mee hadden moeten zijn? Ja en neen", nam de bondscoach niet echt een stelling in. "Het zou het beste geweest zijn, maar het was nog meer dan 100 kilometer. Het is niet abnormaal dat je daar niet per se reageert."

Of we daar een fout gemaakt hebben? Dat is veel gezegd. Achteraf zou je inderdaad meer vooraan hebben moeten zitten, maar dan nog. Ik denk niet dat iemand hem had kunnen volgen. Hij gaat alleen: dat wil zeggen dat niemand kon. Tim Wellens

"Ik zag het niet gebeuren, want zelf zat ik wat te ver", legde Tim Wellens uit. "Remco misschien ook. Het was een verrassing dat hij van zo ver ging. Ik weet dat Tadej gezegd had dat hij niet zou wachten tot de laatste ronde, maar het was heel vroeg." "Of we daar een fout gemaakt hebben? Dat is veel gezegd. Achteraf zou je inderdaad meer vooraan hebben moeten zitten, maar dan nog. Ik denk niet dat iemand hem had kunnen volgen. Hij gaat alleen: dat wil zeggen dat niemand kon." "Mooi voor de kijkers, minder mooi voor de rest van het peloton", analyseerde Tiesj Benoot de Sloveense coup. "Ik weet zelf niet goed waar Remco toen zat, maar ik zag hem net voor de aanval niet onmiddellijk rijden. We hadden het toen niet echt verwacht." "Klopt", vulde Quinten Hermans aan. "Want je ziet toch niet vaak dat de topfavoriet al op 100 kilometer van de aankomst aanvalt. We wisten dat hij er vroeg aan zou beginnen, maar zo vroeg, dat was onverwacht." "Ik dacht toen dat zijn plan te gek voor woorden zou zijn. Zeker op dit zware parcours. Bij de beloften had je al gezien hoe Jan Christen was stilgevallen. Het leek onhaalbaar, maar het was dus echt een krachtnummer." Hermans wilde niet spreken over "een fout". "We probeerden onze eigen koers te rijden. Wij wilden zelf niet per se dynamiteren. Het was niet aan ons om de koers open te breken, maar we wilden wel zelf een goeie situatie creëren."

2) Op de bagagedrager van Jan Tratnik

Een ontketende Pogacar danst in zijn eentje weg uit het peloton. Op weg naar het volgende hoofdstuk van het Sloveense masterplan. Jan Tratnik was namelijk meegeglipt in een verraderlijke vlucht van 10 schaduwmannen. Laurens De Plus was de Belgische vertegenwoordiger, maar die situatie lokte toen al denkwerk in de volgwagens uit. "Durven we te gokken?", voelde je de bondscoaches tot hier brainstormen nog voor Pogacar eraan begonnen was. Bij de Belgen wordt wegkapitein Jasper Stuyven bij Sven Vanthourenhout geroepen. "Dat heb ik een paar keer gedaan en dat kostte op deze omloop krachten. Je betaalt dan een prijs als ze doortrekken. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen", vertelde Stuyven. Wanneer Stuyven opgeeft, is hij niet op de hoogte van de raket van Pogacar. Nochtans had de bondscoach hem getipt. ""Let op voor de oversteek", had ik meegegeven aan Jasper. Een kwartier later gebeurde het ook, maar ik weet niet of hij dat nog heeft kunnen briefen." "Landen als Nederland, Zwitserland en Spanje waren niet mee met De Plus' groep. Ik had gedacht dat zij zouden rijden, maar dat gebeurde niet." "Daardoor was er dus dat gevaar van die oversteek. Dat heeft Pogacar ook zelf moeten doen. We gingen ervan uit dat hij snel alleen zou vallen en dat bleek ook, maar door zijn manoeuvre is dat ook bij ons gebeurd."

3) Het begin van de soloslim

Satellietrenner Tratnik sleurt Pogacar 10 kilometer na zijn sprong volledig tot in de spits van de koers. Op een kleine minuut is het werkendag voor de Belgen: au grand complet maken ze jacht op de Sloveense kamikaze. "Ik heb hem 10 seconden gezien en hij reed al weg, zelfs in de afdaling", aldus De Plus. Terwijl Pogacar af en toe zijn handrem optrekt - hij kan elk moment wegrijden -, beperken de Belgen de achterstand tot een halve minuut op 3 ronden van het einde. Vanthourenhout: "Ik dacht niet dat de koers daar al gereden was. Dat zie je ook aan de finish: Pogacar heeft geen voorsprong van enkele minuten, hé." Maar bij de volgende passage over de Zürichbergstrasse is Tratnik leeg, Pogacar neemt de regie weer zelf in handen. De Plus: "Het was alsof er een raket werd afgeschoten. Ik maak een diepe buiging. Ongelofelijk. Ik heb in de bus met open mond zitten kijken." "Ik had gezien hoe Tratnik zich had laten afzakken en toen wist ik: de wervelwind komt eraan. Maar je hebt zo weinig informatie zonder oortjes. Heel ambetant." "De situatie was niet zo slecht voor ons met mij aan boord. Als Remco was meegekomen, had het anders kunnen uitdraaien."

4) Belgen zitten (te) snel in de bus

In de achterhoede zijn de Belgen razendsnel opgerookt. Nog 75 kilometer: enkel Maxim Van Gils blijft nog heel even over als meid van alle werk. "We hebben geprobeerd om Remco zo dicht mogelijk bij Pogacar te brengen zodat hij kon springen, maar mijn benen liepen redelijk snel vol", aldus Van Gils. "Ik had geen superdag." "We wisten dat de achtervolging ook moeilijk zou worden met al die bochten en het constante op en af. Er was ook wind, maar Tadej wordt nooit moe." Dat beaamt ook Hermans: "Ik had liever nog langer op kop gereden, maar het moest snel gaan. Met Campi (Victor Campenaerts) heb ik er alles aan gedaan om het gat zo klein mogelijk te houden. Het voelt raar om dan al uit te sturen, maar toen ik op de bus stapte, zag ik op het tv-scherm alleen nog maar kopmannen." Ook Tiesj Benoot was dan al gedoucht. "Quinten en Victor konden er nog een halve minuut afdoen. Remco was toen nog relaxed. Het was goed om samen te blijven en dat hebben we geprobeerd." Maar in de finale was er van Benoot geen sprake meer. "Of ik langer steun had moeten kunnen bieden? Als ik naar mezelf kijk, klopt dat zeker. Ik had niet het beste gevoel vandaag. Ik kan het niet echt verklaren."

5) De eerlijke conclusies

Wat volgt, is - op enkele minidipjes na - een grote demonstratie. Tadej Pogacar heerst en verdeelt in Zürich. Achter hem regeert de chaos. Evenepoel: "Meer zat er vandaag niet in met een outstanding Tadej. Hij is de enige die het verdient om in de regenboog te rijden." Wellens: "Ik denk niet dat iemand het jammer vindt dat hij wint. Het is geen verrassing. Ja, ik rijd nu in de ploeg van de wereldkampioen, maar dat is niet de reden waarvoor ik naar hier gekomen was. Hij heeft iedereen naar huis gereden, mij letterlijk." De Plus: "We kunnen alleen maar respect tonen. Ook voor Remco, hé, met zijn fantastisch seizoen. We zijn trots op hem. Neen, er is geen verslagenheid. We hebben ons best gedaan en er was iemand sterker." Hermans: "De sterkste heeft gewonnen, daar kunnen we eerlijk over zijn. We moeten alles nog eens bespreken, maar we hebben geen slechte job gedaan." Van Gils: "Hij doet een Tadej'ke. Hij is van een andere planeet. Ik had het Remco gegund, maar na dit seizoen is Tadej de verdiende kampioen." Vanthourenhout: "Een ronde voor het einde kwam ik nog bij Remco. Ik hoefde niets te zeggen: ik kwam naast hem en wist meteen hoe laat het was. Ik denk niet dat hij de superbenen had die hij wilde. Daar is niets mis mee." "We worden 5e met Remco en onderweg heeft iedereen zijn ding gedaan. De vorm van de dag bepaalt ook hoe ver je komt. Neen, we zijn niet teleurgesteld. Remco moest 100 procent zijn om hier te winnen en ik denk niet dat dat het geval was."