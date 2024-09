José De Cauwer stelt zich vragen na bijzonder WK wielrennen: "Gretigheid van de Belgen was hun enige fout"

zo 29 september 2024 20:58

In 75 jaar vol heldhaftige wielerverhalen is vandaag een heel bijzonder hoofdstuk geschreven. Tadej Pogacar legde op ruim 100 kilometer van de streep het WK in Zürich al in een beslissende plooi. Een prestatie waarvoor José De Cauwer enkel "chapeau" kan zeggen. Al roept die - en de Belgische aanpak - ook vragen op bij onze commentator.

Meer dan 100 kilometer kreeg José De Cauwer de tijd om na te denken hoe hij het (zoveelste) nummer van Tadej Pogacar te beschrijven. Wat ging er door onze commentator zijn hoofd heen? "Ik dacht hetzelfde als in de Strade Bianche, ook al was dit nog een pak verder", lacht De Cauwer. Al stelt hij zich wel vragen bij de verklaring van de Sloveen achteraf. "Pogacar zegt dat het een aanval was op instinct, maar hij laat wel een van zijn beste knechten vol rijden. Er zat misschien toch een plan achter, met ook Tratnik in een dienende rol. Al zou het wel een heel vergezocht plan zijn. Wie weet ..." Gepland of niet: straf is deze zege zeker. "Ik plaats dit nummer helemaal bovenaan in Pogacar zijn carrière."

De Belgen dachten: "Och, we hebben nog tijd." José De Cauwer