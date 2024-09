Denkt de wielerbond aan Greg Van Avermaet als nieuwe bondscoach? "Ik heb de vraag nog niet gekregen"

Het jachtseizoen is officieel geopend voor de Belgische wielerbond. Nu Sven Vanthourenhout zijn laatste koers heeft geleid als bondscoach, moet Belgian Cycling een nieuw opperhoofd vinden. Greg Van Avermaet misschien? "Ik heb mijn naam al wel zien opduiken in kranten", glunderde de ex-toprenner na het WK.

99 medailles in 8 jaar tijd, Sven Vanthourenhout heeft stevig zijn voetafdruk geplant op het Belgische wielrennen. Nu hij afzwaait, moet de wielerbond op zoek naar een nieuwe succesformule.

Namen van potentiële opvolgers vliegen in het rond, maar wie heeft het in zich om die grote schoenen te vullen? Serge Pauwels lijkt voorlopig in poleposition te liggen, maar na het WK polste presentatrice Tess Elst alvast ook eens bij twee andere kanshebbers.

"Zitten er kandidaat-bondscoaches aan tafel om Sven op te volgen?", richtte ze zich tot haar gasten Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke.

Terwijl die laatste zich op de vlakte hield, was er bij Van Avermaet toch al een kleine grijns te zien. "Goh, dat zal niet zo simpel zijn", wuifde hij het voorstel wel weg.

"Ik heb mijn naam al in de krant zien staan, maar ik heb de vraag in elk geval nog niet gekregen. En het is een taak waar je niet licht mag overgaan. Het is niet simpel om al die mannen op één lijn te krijgen."

"Maar het is wel een heel leuke job en België blijft een wielerland. Ik heb het zelf ook mogen meemaken na de Spelen, het is iets speciaals om met een titel naar huis te komen."