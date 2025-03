Karl en José nemen na Omloop Visma-Lease a Bike op de korrel: "Buiten Jorgenson zijn ze nooit in koers geweest"

za 1 maart 2025 21:25

Een koers waarin weinig, maar ook veel te beleven was. Zo kon je de Omloop Het Nieuwsblad samenvatten. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer analyseren de eerste klassieker van het jaar. Ze zagen een heel sterke Philipsen, een "reuzenzaak" voor Soudal-Quick Step, een verrassende Noorse winnaar en ook enkele teleurstellingen. "Visma - Lease a Bike heeft er nooit als ploeg gezeten", stelt De Cauwer vast.

Karl Vannieuwkerke: "Ja, José De Cauwer. Een vervanger komt winnen." José De Cauwer: "Het kan, hé. Het is nog al gebeurd, maar dan niet meteen in dit soort koersen. Hij heeft er een uitleg aan gegeven: "Ik heb nooit deelgenomen aan de koers, ik heb het op mijn manier gedaan". Uiteindelijk blijkt hij de snelste te zijn, of eigenlijk niet. Misschien was Magnier wel de snelste, maar hij wint en dat telt." Karl: "Snel zijn is natuurlijk een combinatie van factoren. Hij wint deze spurt en is Hoelgaard komen vervangen op het laatste moment. Dat geeft nog eens aan dat al die analyses eigenlijk niets waard zijn." José: "Het is niet dat we niet moeten blijven zoeken, kijken en voorspellen wie er gaat winnen. Maar het kan altijd gebeuren." Karl: "Nog een vaststelling. Met beenstukken en een lange broek (zoals Waerenskjold, red.) heb je meer kans dan met een tijdrithelm (zoals Visma, red.)." José: "Dat wordt uitvergroot. Bij de vrouwen zijn er ook een pak die rijden met een tijdrithelm, ook rensters die gelost worden. Het zal niet nadelig zijn, maar het is voor bepaalde wedstrijden."

Dit is de beste Philipsen die we zo vroeg in het voorjaar gezien hebben. José De Cauwer

Karl: "Vorig jaar bleven Tratnik en Politt nog weg, ook omdat er een aantal ploegmaten achter zaten die de boel lam legden. Nu had je het belang van een aantal ploegen om toch maar tot een spurt te komen. Is dat het verschil geweest?" José: "Er zijn renners teruggekomen die in principe nooit in koers gezeten hebben, zoals de winnaar. Er zijn ook ploegen terug in koers gekomen die in één keer weer hun ding konden doen, omdat ze iemand erbij hadden. Dan waren het samenwerkende krachten die ervoor gezorgd hebben dat Küng niet kon winnen." Karl: "Op een bepaald moment nam Alpecin-Deceuninck de koers in handen. Ze waren met vijf coureurs mee. Philipsen maakte een heel goede indruk, maar in de sprint kwam hij iets tekort?" José: "Dit is de beste Philipsen die we in het voorjaar al gezien hebben, zo vroeg in het seizoen. Hij heeft wel al Milaan-Sanremo gewonnen nadien." "Ik denk dat ze binnen die ploeg kunnen zeggen dat ze bij de betere teams waren. Andere ploegen moeten in de spiegel kijken."

Jasper Philipsen moest vrede nemen met de 3e plaats.

Rapport van topteams

Karl: "We zagen Wout van Aert onderweg een paar keer. Hij had het niet makkelijk. Hij zei zelf ook: mijn positionering was niet goed." José: "Geen excuses, geen verhaal van dit of dat. Een heel oprechte analyse van Wout van Aert, een correcte. Kan dat zondag totaal anders zijn? Dat kan perfect." Karl: "Heeft Soudal - Quick Step een probleem van de voorbije jaren opgelost met Paul Magnier?" José: "Er is al heel veel goeds verteld over Paul Magnier, ook vanuit het peloton. Mannen als Yves Lampaert zeggen dat het de nieuwe Boonen lijkt. De manier van in wielrennen staan, de snelheid, wat hij al bewezen heeft." "Hij wint vorig jaar ook een paar koersen op 19-jarige leeftijd. Het is een atleet. Dit is voor Soudal - Quick Step een reuzenzaak." Karl: "Zijn er nog opvallende zaken die je gaat onthouden?" José: "Er zijn een paar ploegen - zoals UAE - controlerend naar hier gekomen. Op het eerste beeld dat we zagen, controleerde UAE met alles en iedereen. We hebben een heel goede Wellens gezien, ook op de Muur." "De mannen van Wout van Aert hebben ook heel veel controlerend werk gedaan, maar ze hebben daar nooit als ploeg gezeten. Soms dacht je: ze zullen nog wel komen, met zo'n reputatie, ze komen altijd. In principe zijn ze buiten Jorgenson nooit in koers geweest."

De aerodynamische helm hielp Van Aert niet aan een dichte ereplaats.

Geknoei bij De Lie

Karl: "Bij Lotto was er een fietswissel van De Lie die lang duurde. Hij wilde niet van fiets wisselen. Brent Van Moer redt de meubelen met een knappe vierde plaats." José: "We zagen hem even op kop rijden, maar inderdaad een goede uitslag van Brent Van Moer. Fantastisch, net niet op het podium. Dat zal hem deugd doen." "Het verhaal van De Lie, er zijn genoeg fietsen aanwezig. Die staan perfect geplaatst, want hij is kopman. Dat mag gewoon niet gebeuren. Die fiets is aangepast voor hem. Misschien is die niet geprint in de kleuren van Belgisch kampioen, maar dat mag toch nooit de reden zijn." Karl: "Twee jaar geleden werd hij hier tweede, dan komt hij hier elk jaar terug om te winnen. Daar komt plots heel veel druk bij kijken." José: "De Lie is niet weg als renner. Paul Magnier komt hier ook niet zomaar volgend jaar winnen, zo werkt dat. Het is niet omdat je vandaag tweede wordt, dat je het volgend jaar komt oplossen."

Die koers van vandaag draag je toch mee. Of je daar beter van wordt morgen? Dat denk ik niet? José De Cauwer