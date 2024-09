"Ze gaan hem heel hard missen": afscheid van tijdperk Sven Vanthourenhout als bondscoach en zijn 99 medailles

Met meer dan 60 medailles in het veld verzamelde Vanthourenhout een hele waslijst aan eremetaal. Onder anderen Thibau Nys (2x) en Joran Wyseure zorgden voor de gouden toets.



Ook op de weg verzamelde de Belgische ploeg onder Vanthourenhout medailles alsof het niets was. In zijn eerste volledige jaar kreeg de voormalige veldrijder meteen 3 grote kampioenschappen op zijn bord.



Op de Olympische Spelen verovert Wout van Aert zilver op de wegrit. De tijdrit valt wel wat tegen met een 6e plek voor Van Aert en een 9e voor Remco Evenepoel.



Evenepoel zou op het EK eigenhandig voor 2 extra medailles zorgen met brons in de tijdrit en zilver op de wegrit. Een gouden WK-medaille komt er ook in eigen land niet.



Van Aert en Evenepoel eindigen wel op het podium in de tijdrit, maar moeten Filippo Ganna voor zich dulden. De wegrit wordt ook geen succes. Jasper Stuyven eindigt als vierde, nadat Julian Alaphilippe iedereen uit zijn wiel had gekletst.