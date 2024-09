Bondscoach Sven Vanthourenhout zwaait af zonder 100e medaille: "Toen ik bij Remco kwam, zag ik hoe laat het was"

Het einde van een tijdperk. Sven Vanthourenhout heeft zijn laatste wegrit als Belgische bondscoach achter de rug. Afzwaaien met een wereldtitel lukte niet, want ene Tadej Pogacar besloot een bijzonder straf nummertje op te voeren. "Nochtans dacht ik niet dat de koers gereden was toen hij vertrok", deed de bondscoach zijn verhaal.

"Ik dacht nochtans niet dat de koers toen al gereden was. En dat blijkt ook op het laatste. Het is niet dat Tadej 2 of 3 minuten wegreed, maar het was wel beslissend."

"Pogacar zat al quasi geïsoleerd in het peloton en dus besloot hij om de oversteek te maken. Je voelde die sprong ook wel aankomen. Maar als je 3 minuten dichtrijdt in één ronde, dan is dat een heel straf nummertje."

De ultieme droom was uiteraard om vandaag nog medaille 100 in de wacht te slepen. "Maar het bleek echt een slopende wedstrijd", concludeerde de bondscoach achteraf.

Het was nog meer dan 100 kilometer, dus het was niet abnormaal dat Remco niet reageerde op Pogacar.

Moest Remco Evenepoel volgens Vanthourenhout meteen meegeglipt zijn met Pogacar? "Dat was het beste geweest. Maar het was wel nog meer dan 100 kilometer, dus is het niet abnormaal dat hij niet reageerde", vertelde de bondscoach bij de geschreven pers.

"Daarna moesten we dan wel iedereen opsouperen. We konden niet anders, want het was echt wel kwaliteit die voorin reed. Al had ik wel op steun van landen als Nederland, Zwitserland en Italië gerekend."

"Uiteindelijk moesten we dan hopen dat we zelf de kloof gelijk konden houden en dat Remco met enkele andere kleppers de sprong kon maken."

"Maar ik passeerde op iets meer dan een ronde van het einde bij hem en ernaast komen was voldoende om te weten hoe laat het was. De koers was gereden."

"Iedereen die daar op dat moment nog zat, zat op de limiet. Ook Mathieu van der Poel zag er niet te fris meer uit. En voor de anderen was het idem dito."

Toch was Vanthourenhout achteraf tevreden met de gereden koers. "Remco wordt wel nog 5e en speelt nog altijd een rol van betekenis. Een hele goeie Remco had meegedaan voor de titel, maar hij mag met trots terugkijken op 2024."

"En ook ik kijk met veel dankbaarheid en trots terug. Het is een periode die fantastisch is geweest en we hebben kwaliteitsvolle jaren gehad. Het is hoe dan ook iets om niet te vergeten", zwaait de bondscoach af.