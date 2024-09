Wordt Serge Pauwels de opvolger van Sven Vanthourenhout? "Ik zou het graag doen"

Sven Vanthourenhout vat in Zürich zijn laatste WK als bondscoach aan. Belgian Cycling moet op zoek naar een opvolger en assistent Serge Pauwels verstopt niet dat hij wel oren heeft naar promotie. "Ik heb al een goed gesprek gehad met de wielerbond."

Wie wordt de opvolger van Sven Vanthourenhout? De West-Vlaming zwaait na dit WK af en dat betekent dat Belgian Cycling een vacature moet uitschrijven voor een nieuwe bondscoach bij de profs en de beloften.



Serge Pauwels is al aan de slag bij de wielerbond. Hij ontfermt zich over de junioren en is ook de rechterhand van Vanthourenhout bij de beloften en profs.

Pauwels geeft toe dat hij op het EK in Hasselt al een gesprek heeft gevoerd met Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling. "Het was een goed gesprek."

"Ik denk dat het logisch is dat zij in zekere zin eerst met mij willen praten. Ik heb mijn ambitie kunnen uitspreken, maar er is nog niets beslist."

Pauwels kent het huis natuurlijk door en door. "Ik heb al een viertal jaar kunnen meelopen met Sven en ik heb veel jeugdrenners zien passeren. Veel gasten zijn nu al toppers bij de profs."

"In Leuven deed ik het WK bij de beloften en dan spreek je over Thibau Nys, Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt. Zij maken nu het mooie weer bij de profs."

"We zien dus wel wat het wordt, maar ik zou het graag doen", toont Pauwels zich enthousiast.