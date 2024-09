Op zoek naar een nieuwe bondscoach: "Serge Pauwels met Greg Van Avermaet als assistent?"

wo 11 september 2024 16:08

Sven Vanthourenhout is aan zijn laatste weken als bondscoach bezig. Het rapport van zijn ambtstermijn bij België oogt bijzonder fraai. Sporza Daily overschouwt de erfenis van Vanthourenhout en speurt naar een potentiële opvolger.

Dat Sven Vanthourenhout na het komende WK andere oorden zal opzoeken, heeft bij weinig kenners voor verbazing gezorgd. "Ik was niet verrast", vertelt Yves Lampaert, die Vanthourenhout op verschillende grote kampioenschappen meemaakte als bondscoach. En ook Sporza-journalist Maarten Vangramberen viel niet van zijn stoel. "Het is logisch dat er aan je mouw getrokken wordt wanneer je zo succesvol bent. De budgetten van de wielerbond zijn ook niet eindeloos. Stiekem had ik gehoopt dat hij zou blijven, maar Sven is heel ambitieus", klinkt het. Als we onze kenners vragen naar de kwaliteiten van Vanthourenhout als bondscoach keert één woord altijd terug: communicatie. "Hij is altijd open naar iedereen en altijd bereikbaar", zegt Lampaert.

Ik denk dat hij ook qua mental coaching aan de top staat. José De Cauwer

"Ik heb nooit een renner gehoord die niet wist waarom hij niet geselecteerd was of die niet wist wat zijn rol was", pikt Vangramberen in. "Die open en heldere communicatie is zijn grootste kwaliteit. Dat is een groot verschil met een hoop andere coaches." José De Cauwer ziet nog een andere reden waarom Vanthourenhout zo succesvol was. "Ik denk dat hij ook qua mental coaching aan de top staat. En in de eerste plaats: je moet natuurlijk ook de renners hebben die passen op een bepaald parcours", merkt De Cauwer, zelf voormalig bondscoach, fijntjes op. Yves Lampaert benadrukt ook dat Vanthourenhout als bondscoach veelal de juiste keuzes maakte. "Soms was het niet zo evident om bepaalde renners thuis te laten, maar hij heeft altijd selecties gemaakt waarbij de ploeggeest heel belangrijk was. Met een goeie groepssfeer bereik je goeie resultaten."

Het is een van zijn grootste verdiensten dat hij ook bij de bond een topsportklimaat geïnstalleerd heeft. Maarten Vangramberen

Het WK op de weg in Leuven was wel een sof. "Daar had Vanthourenhout alle eieren in het mandje van Wout van Aert gelegd en daar was Remco Evenepoel iets minder gelukkig mee", herinnert Vangramberen zich. "Achteraf heeft hij ook toegegeven dat hij daar een fout gemaakt had. En daar heeft hij dan ook de juiste lessen uit getrokken. Nadien heeft hij de zaken anders aangepakt. Hij heeft zichzelf constant bijgestuurd." En Vangramberen stipt nog een kwaliteit van Vanthourenhout aan: "Hij heeft geprobeerd om een topsportklimaat in alle geledingen door te trekken. Hij wilde dat de renners bij de nationale ploeg met dezelfde entourage konden werken als bij hun teams. Dat topsportklimaat ook installeren bij de bond is ook een van zijn grote verdiensten."

Bondscoach vs. ploegleider

Veel lof dus voor Sven Vanthourenhout. En dan lijkt het ook logisch dat enkele topteams voor onze landgenoot in de rij staan. Maar bondscoach van een land of ploegleider bij een (top)team, dat is een heel andere job. "Als bondscoach heb je minder tijd om een ploeg te smeden", weet José De Cauwer uit eigen ervaring. "Langs de andere kant raakt het bij een merkenteam vlugger op. Daarmee bedoel ik: wanneer je zo vaak op elkaars lippen zit, moet je voorzichtiger zijn. Dat vergt een andere aanpak." "Bij de nationale ploeg zijn er ook andere zaken om rekening mee te houden. Je moet de renners van de verschillende teams proberen te laten samenwerken. Terwijl het bij een merkenteam áltijd één voor allen en allen voor één is."

Ik weet niet welke ploegen er precies aan zijn mouw trekken, maar het is wel logisch dat je iemand als Sven Vanthourenhout wil binnenhalen. Maarten Vangramberen

De naam van UAE Team Emirates is al gevallen als mogelijke bestemming voor Vanthourenhout. "Ik snap die grote ploegen wel", zegt Maarten Vangramberen. "Het is niet altijd evident om met grote kampioenen te werken, maar Vanthourenhout heeft al bewezen dat hij dat kan." "Ik weet niet welke ploegen er precies aan zijn mouw trekken, maar het is wel logisch dat je iemand als Sven Vanthourenhout wil binnenhalen." "En ik denk dat hij niet zomaar in de volgwagen zal zitten als ploegleider. Als je hem binnenhaalt als performance manager, denk ik dat je een echte topper haalt."

De opvolger? "Lat ligt heel hoog"

Het mag duidelijk zijn: het wordt niet simpel om Sven Vanthourenhout te vervangen bij België. "Zijn opvolger heeft grote schoenen te vullen", beaamt Yves Lampaert. "Het moet iemand zijn die een ploeg kan creëren en die zorgt voor een goeie sfeer aan tafel. Met de kwaliteiten die we hebben in België zullen de resultaten dan wel vanzelf volgen." "Ik zag ergens de naam van Greg Van Avermaet vallen. Dat is misschien wel een mooi profiel. Hij heeft veel ervaring in koersen met de bond. Maar het kan ook net zo goed iemand worden die nu nog actief is als ploegleider en die het eens wil proberen als bondscoach."

De opvolger van Sven Vanthourenhout heeft grote schoenen te vullen. Yves Lampaert

José De Cauwer ziet wel graag iemand komen met hetzelfde profiel. "Iemand die communiceert, recht voor de vuist, maar ook luistert naar de renners. Dat inlevingsvermogen is een gave die eigenlijk elke coach moet hebben. Een bondscoach moet ook goed overleggen met de merkenteams." “Het hoeft ook niet opnieuw een dubbele baan te zijn met het veldrijden, zoals Vanthourenhout nu deed. Je kunt perfect iemand hebben die halftijds bondscoach is op de weg en iemand anders die halftijds bondscoach is in het veld.” "Ik ben wel benieuwd wie de taken gaat overnemen. Het wordt niet makkelijk. De lat ligt heel hoog."

Ik zou toch opnieuw iemand zoeken die de lat even hoog legt op alle vlakken. Maarten Vangramberen