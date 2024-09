Vanthourenhout heeft "nog geen nieuwe job": "Ik wil me nog smijten tot en met WK"

di 10 september 2024 18:57

Nood aan een nieuwe uitdaging. Dat is de verklaring voor het afscheid van Sven Vanthourenhout als wielerbondscoach. Maar die nieuwe job heeft hij nog niet, bevestigde hij bij de bekendmaking van zijn WK-selectie. "Ik heb een aantal zaken on hold gezet."

Na de olympische successen in Parijs besloten Sven Vanthourenhout en de wielerfederatie na verschillende gesprekken om "in onderling overleg" uit elkaar te gaan. "Ik heb hier een fantastische tijd gehad", verklaarde de afscheidnemende bondscoach zijn keuze. "Ik kan terugblikken op een heel mooie periode." "Maar het gebeurt in andere sporten ook dat een trainer na een aantal succesvolle jaren een andere richting inslaat. Ik wil stoppen op een hoogtepunt en ben klaar voor een nieuwe uitdaging." Dat maakte dan ook dat de wielerbond snel de knoop wilde doorhakken. "Het is altijd jammer om iemand te zien vertrekken, maar op een bepaald moment zijn er andere ambities", zei bondsvoorzitter Tom Van Damme. "Dan is het beter een beslissing op korte termijn te nemen dan die te laten sudderen. En die beslissing hebben we in onderling overleg kunnen maken."

Iedereen die me kent, weet dat ik er tot de laatste dag alles aan ga doen. Ik ga me volledig smijten tot en met Zürich. Sven Vanthourenhout

Vanthourenhout is dan wel klaar voor een nieuwe uitdaging, maar een deal is er nog niet. "Daar ga ik pas na het WK echt werk van maken. Ik heb een paar dingen 'on hold' gezet. Ik kan stellen dat ik vandaag nog geen nieuwe job heb." De bondscoach wil namelijk in schoonheid afsluiten op het EK en WK. "Deze maand primeert. Daar wil ik echt nog iets van maken." "Iedereen die me kent, weet dat ik er tot de laatste dag alles aan ga doen. Ik ga me volledig smijten tot en met Zürich. Dat ben ik de federatie verschuldigd." Wil Vanthourenhout nu graag bij een WorldTour-ploeg aan de slag? "Ik sta open voor alles", stelt hij. "Er zijn al contacten geweest, maar ik wil pas na het WK alles bekijken."

Ook nieuwe bondscoach veldrijden