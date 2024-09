Topploegen staan in de rij voor Sven Vanthourenhout: "Ze zijn tuk op een ploegleider met die talenten"

Welke momenten zijn Vandegoor bijgebleven? “Vanthourenhout is begonnen in de jeugdcategorieën, waar hij ook titels behaalde met Thibau Nys in het veldrijden."

"Niet alleen op de weg met Remco Evenepoel en Wout van Aert , maar ook in het veld. Vanthourenhout heeft zelden of nooit kritiek gekregen.”

"De koerswereld is een kleine wereld. Jongens als Van Aert en Benoot zullen bij Visma-Lease a Bike wel vertellen dat Vanthourenhout een goede organisator en communicator is. Grote ploegen zijn wel tuk op een ploegleider met die talenten.”

Het zou me niet verbazen mocht Vanthourenhout in de buurt van Evenepoel blijven, bij Soudal-Quick Step of waar dan ook.

Het zou me niet verbazen mocht Vanthourenhout in de buurt van Evenepoel blijven, bij Soudal-Quick Step of waar dan ook.

Al lijkt de timing van zijn afscheid wel wat ongelukkig net voor de grote kampioenschappen. “Er waren al een tijdje geruchten in de kranten. Zijn vertrek komt dus niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel", weet Vandegoor.



"Wat kan hij nog bereiken als bondscoach, zeker na de kers op de taart in Parijs? Ik ken hem al van toen hij nog zelf prof was. Hij is heel ambitieus, slim en hij weet wat er beweegt.”

“Het is nu alleen nog afwachten naar welk team hij gaat. UAE is al genoemd en het zou me ook niet verbazen mocht hij in de buurt van Evenepoel blijven, bij Soudal-Quick Step of waar dan ook."

Wellicht zullen we pas na het EK - of zelfs pas na het WK - weten wat de nieuwe bestemming van Vanthourenhout zal zijn. Sluit hij ook die laatste kampioenschappen af met medailleoogst?