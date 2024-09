Teleurstelling voor Bolaji Oki: wurggreep levert MMA-Belg eerste nederlaag op in UFC

Na 9 overwinningen op een rij weet Bolaji Oki weer wat verliezen is. De MMA-Belg verloor zijn 2e gevecht in de prestigieuze UFC na een "guillotine choke" - een wurggreep - van de Schot Chris Duncan.

Bolaji Oki had met veel bombarie een contract versierd bij de UFC, zeg maar de Champions League van de mixed martial arts (MMA). Dat zijn debuut tegen Timothy Cuamba eindigde met een split decision, was niet naar de zin van de Brusselaar.

"The Zulu Warrior" wilde in zijn tweede gevecht in de UFC maar al te graag een betere indruk nalaten. Tegen de Schot Chris Duncan begon Bolaji ook een pak agressiever. Met een paar rake (knie)stoten scoorde hij punten.

Maar onze landgenoot liet zich bij een takedown verrassen door de snelle reactie van Chris Duncan, bijgenaamd "The Problem". En Bolaji zat ook in de problemen, want hij raakte niet uit de wurggreep van de Schot.

Toen Duncan zijn greep wat loste, bleef Bolaji roerloos liggen. De scheidsrechter greep meteen in na nog geen 4 minuten in de eerste ronde: na 9 overwinningen heeft Bolaji zijn 2e nederlaag geleden, zijn 1e in de UFC.