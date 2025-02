Moet Club Brugge een wereldkampioen minder vrezen? Emiliano Martinez licht geblesseerd vervangen bij Aston Villa

Martínez, die al tweemaal verkozen werd tot FIFA doelman van het jaar, ging eerder in de wedstrijd in de fout bij het doelpunt van Sarr (zie video hieronder).

Volgens trainer Unai Emery was dit echter niet de reden van de wissel, wel een lichte blessure: "Martinez voelde gisteren al wat pijn. Voor de match voelde hij zich beter, hij had vertrouwen om te spelen. Tijdens de rust zei hij dan dat hij zich toch niet goed voelde, dus wisselden we hem." Over de eventuele duur van de afwezigheid werd niets gezegd.