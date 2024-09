MMA-Belg Bolaji Oki mikt in 2e gevecht in UFC op finish: "Ik ga nu het verschil maken"

do 26 september 2024 17:03

Hij heeft er even op moeten wachten, maar Bolaji Oki mag zaterdag in Parijs de octagon betreden voor zijn tweede gevecht in de UFC. Onze 28-jarige landgenoot blaakt van het vertrouwen tegen de Schot Chris Duncan. "Ik ben beter en dat ga ik tonen."

Na 8 opeenvolgende zeges in een regulier mixed martial arts-gevecht kreeg Bolaji Oki in februari zijn eerste kans in de mythische octagon (genoemd naar de achthoekige ring) van de UFC. Hij won met een split decision tegen een andere debutant, de Amerikaan Timmy Cuamba. Dat de Belg zijn eerste gevecht niet kon afmaken met een finish, motiveert hem extra om nu wel met een KO uit te pakken. Tegen Chris Duncan, goed voor 11 zeges in 13 MMA-gevechten, wacht hem alvast een pittige uitdaging. De 31-jarige Schot won zijn eerste twee gevechten in de UFC, maar verloor zijn laatste fight. "Hij is een goede vechter, maar ik ben beter en dat ga ik ook tonen", zegt Oki in de podcast "Buiten de kooi". "Ik ga nu het verschil maken, ik ga voor de finish."

