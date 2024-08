MMA-Belg Oki Bolaji heeft eindelijk tweede UFC-gevecht op kalender staan

Zeven maanden na zijn debuut in de UFC heeft Brusselaar Oki Bolaji (28) zijn tweede gevecht op de planning staan. De MMA-vechter neemt het op zaterdag 28 september op tegen de Schot Chris Duncan in Parijs.

Na 8 opeenvolgende zeges in een regulier mixed martial arts-gevecht kreeg Oki Bolaji in februari zijn eerste kans in de mythische Octagon (genoemd naar de achthoekige ring) van de UFC.

Hij won met een split decision tegen een andere debutant, de Amerikaan Timmy Cuamba.

"The Zulu Warrior" moest wat geduld oefenen, maar op 28 september mag onze landgenoot opnieuw in actie komen op de UFC Fight Night in Parijs.

Hij neemt het nu op tegen de 31-jarige Schot Chris Duncan, bijgenaamd "The Problem". Of hij Bolaji problemen kan bezorgen? Duncan verloor zijn laatste gevecht in februari, maar heeft ook al twee UFC-overwinningen op zijn palmares.