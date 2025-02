Urska Zigart kreeg warm welkom in België, tip van Lefevere en verzekert: "Zal hier niet spioneren voor Tadej"

Urska Zigart (28) maakt komend seizoen deel uit van de vrouwelijke afdeling van The Wolfpack. De Sloveense komt met veel ambities naar België. "Het is stilaan tijd dat ik meer vertrouwen krijg en zeges pak", zegt Zigart met de lach, die ook met een knipoog vragen beantwoordde over Pogacar.

Na vier jaar in Australische loondienst besloot Urska Zigart een contract te tekenen bij de Belgische roedel van AG Insurance Soudal. Een weloverwogen keuze van de Sloveense.

"Ik voelde dat het tijd was om nieuwe horizonten te ontdekken. Van bij het eerste gesprek met Jolien D'hoore kreeg ik een goed gevoel bij het team. Het voelt echt als een familie wolven."

Meteen voelde Zigart veel warmte in de ploeg: "Iedereen hier gelooft in mij en wil me helpen. Ze moedigen me enorm hard aan. Als ik al de helft van het vertrouwen had in mezelf zoals zij in mij, zou ik al enorm ver komen."

"Ik wil gewoon verbeteren op alle vlakken. Het is stilaan tijd dat ik meer zelfvertrouwen krijg op mijn fiets en vol voor de zeges ga. Ik wil zo veel mogelijk mijn handen in de lucht steken als ik over de streep rijd", knikt ze zelf.