Marcel Hirscher krijgt groen licht voor comeback: skikampioen mag met wildcard starten in Wereldbekeropener

Marcel Hirscher mag eind oktober deelnemen aan de Wereldbekermanche in Sölden. De skiër maakt na 5 jaar zijn comeback op het hoogste niveau. Geboren Oostenrijker Hirscher zal vanaf nu in actie komen onder Nederlandse vlag

5 jaar geleden zei Marcel Hirscher het professioneel alpineskiën vaarwel. Met 8 Wereldbekereindzeges en 7 wereldtitels op zak koos hij toen op 30-jarige leeftijd voor het skipensioen.

Maar het kriebelt bij Hirscher, die eerder dit jaar aankondigde dat hij zou terugkeren, als Nederlander. De moeder van Hirscher is namelijk een Nederlandse.



Eén probleem: hij heeft geen plaats op de ranking meer en zou zo niet meteen in aanmerking komen om te mogen deelnemen aan de Wereldbeker.

De FIS, de bevoegde instantie in de skiwereld, voerde wel de wildcardregel in. En één van die wildcards gaat naar Marcel Hirscher.

"Het is bevestigd dat de in de zomer ingediende aanvraag van de Nederlandse federatie om een wildcard te bemachtigen voor Hirscher geldig is en voldoet aan alle eisen. Hij mag zo deelnemen aan de competitiestart in Sölden", klinkt het.

Op 26 en 27 oktober mag Hirscher dus zijn beste beentje nog eens voor zetten, in de seizoensopener in Oostenrijk.