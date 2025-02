"Voel me misschien nog wel beter dan vorig jaar": titelverdediger Jan Tratnik blinkt in zijn vel een week voor de Omloop

za 22 februari 2025 13:58

Hoe zou het zijn met Jan Tratnik? De Sloveen won vorig jaar voor Visma-Lease a Bike de Omloop Het Nieuwsblad nadat hij geïmponeerd had met een derde plek in de Ronde van de Algarve. Ook dit seizoen scherpt hij zijn voorjaarsvorm aan in Portugal, in dienst van zijn nieuwe kopman Primoz Roglic bij Red Bull-Bora-Hansgrohe: "Ik kan niet wachten om aan het Vlaamse voorjaar te beginnen."

"Ik voel me heel goed, misschien nog wel beter dan vorig jaar op dit moment", klinkt het vol vertrouwen bij Jan Tratnik na drie dagen koers in de Ronde van de Algarve. "Oké, vorig jaar had ik wel al wat resultaten bij elkaar gereden. Bessèges was niet de beste koers en hier ben ik er voor Primoz (Roglic)." "Maar over mijn waardes ben ik heel tevreden, ook met mijn gezondheid en mijn trainingen gaat het perfect. Ik ben dus heel met hoe alles gaat."

Spelen op de sterkte in de breedte, ook bij Red Bull-Bora-Hansgrohe

Helemaal klaar om weer uit te halen in het Vlaamse voorjaar? In 2024 schreef Tratnik de Omloop op zijn naam in het openingsweekend.

"Ik kijk ernaar uit en kan niet wachten om eraan te beginnen. Ik weet ook dat mijn overwinning er deels kwam door de sterkte in de breedte bij Visma-Lease a Bike. Al heb je natuurlijk ook de benen nodig om in de finale te raken."

In de klassiekers is het altijd makkelijker met meerdere pionnen. We hebben sterke jongen gasten in onze ploeg. Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

"We hebben sterke jonge gasten in onze ploeg", verwijst Tratnik naar onder meer revelaties Laurence Pithie en Oier Lazkano. "In de klassiekers is het altijd makkelijker met meerdere pionnen."

Aftellen tot het openingsweekend, waar Tratnik zowel op de voorlopige startlijst van de Omloop Het Nieuwsblad als van Kuurne-Brussel-Kuurne staat. Nadien is het gissen naar welke klassiekers hij nog zal rijden.