Ward Lemmelijn verlengt zijn titel op WK indoorroeien, jongere broer Lode grijpt net naast medailles

Ward Lemmelijn heeft zich zondag voor de vierde keer in zijn carrière tot wereldkampioen indoorroeien gekroond. Zijn jongere broer Lode strandde op een zucht van het podium voor eigen volk in Tienen.

De strijd op het WK werd virtueel gevoerd en met een nieuwe format met rechtstreekse uitschakeling. De broers Ward en Lode Lemmelijn konden zo voor eigen volk in Tienen plaatsnemen op hun ergometer.

Topfavoriet Ward Lemmelijn kon zaterdag zijn krachten nog sparen in de kwartfinales. In de halve finales op zondag volstond een plaats in de top 20 voor de finale enkele uurtjes later. Ook dat bleek een koud kunstje voor de broers Lemmelijn.

In de finale kwam Ward Lemmelijn na 1.300 van de 2.000 meter aan de leiding en die stond hij niet meer af. Met 5'39"2 bleef hij nipt boven zijn eigen Belgische record (5'38"6), goed voor het goud.

Het zilver was voor de Tsjech Jakub Podrazil, de Fin Joel Naukkarinen kaapte het brons weg. Lode Lemmelijn finishte op de ondankbare 4e plaats, op 3 seconden van het podium.

Voor Ward Lemmelijn is het al zijn 4e wereldtitel op de ergometer. Eerder kroonde hij zich al tot wereldkampioen in 2021, 2022 en 2024.