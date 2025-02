Laurens De Plus (3e in de Algarve) glundert met eerste podiumplaats in meer dan 5 jaar: "Dit is echt een bevrijding"

zo 23 februari 2025 18:54

Zijn eerste top drie in een eindklassement sinds zijn winst in de BinckBank Tour van 2019 deed zichtbaar veel deugd bij Laurens De Plus. In de Ronde van de Algarve prijkte hij er naast toppers Jonas Vingegaard en Joao Almeida. Dat voelde aan als een beloning voor het vele harde werk: "Drie weken op hoogte in Tenerife, dat zijn zware opofferingen voor vrouw en familie. Dan is dit fantastisch."

“Het is echt een bevrijding om nog eens op het podium te staan", glunderde Laurens De Plus. "Ik ben dicht bij de ritzege geweest in de tweede rit en door die goede tijdrit sta ik nu toch opnieuw op het podium: fantastisch eigenlijk.” In die slottijdrit verdedigde De Plus zijn derde plaats in het klassement met verve, ondanks een wat te enthousiaste start. “Mijn coach deed voor de eerste keer een tijdrit en misschien waren we net iets te positief", bekende hij. "Hij zei heel de tijd dat dit de tijdrit van mijn leven was en daardoor heb ik iets te snel gereden in het begin”, klonk het met een lach.

Beloning voor de zware opofferingen

Onze landgenoot kon niet anders dan tevreden zijn met zijn prestatie. "Het is een veelbelovende start van het seizoen in mijn eerste koers.” En zo staat hij meteen op het podium met Jonas Vingegaard en Joao Almeida. De Plus schudt het hoofd wat van ongeloof, zoekend naar de juiste woorden.

Drie weken op hoogte in Tenerife, dat zijn zware opofferingen voor vrouw en familie. Dan is dit fantastisch. Laurens De Plus (Ineos Grenadiers)

“Echt leuk, een mooie beloning van het harde werk drie weken op hoogte in Tenerife. Dat zijn zware opofferingen voor vrouw en familie, dan is het fantastisch om deze stap te zetten.”

Zijn volgende grote doel? “Romandië”, sloot De Plus resoluut af. We houden hem daar dus maar beter goed in de gaten.