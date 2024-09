Kan Lore De Schepper het WK met dubbel doel rijden? "Ik vind het vervelend"

Ritwinst in de proloog van de Ronde van de Toekomst en een 8e plek in het eindklassement van de Ronde van Romandië waar Lotte Kopecky won. Lore De Schepper heeft in haar eerste seizoen meteen laten zien dat ze uit het juiste klimhout gesneden is. Haar prestaties werden beloond met een selectie voor het WK, waar ze dus in 2 categorieën an scoren. Bij de beloften en bij de elite. "Ik vind het wel wat vervelend", vertelde de 18-jarige De Schepper aan Maarten Vangramberen. "De wedstrijd is vooral een strijd om de titel bij de elite. En de belofte die het langste kan volgen, die wint."

"In eerste instantie zal ik alles geven voor Lotte, maar dat kan voor mij ook een mooie situatie opleveren. Ik zal namelijk zo lang mogelijk proberen meegaan. Het kampioenschap voor beloften zal nadien wel in mijn hoofd blijven spelen, dus ik ga zo lang mogelijk proberen aanhaken en dan zie ik wel waar ik beland."



Voor De Schepper kwamen haar goede prestaties zelf onverwacht. Met dat en haar crossverleden zou ze wel eens een kans kunnen maken in Zürich, waar het weer niet te denderend zal zijn.



"Ik heb me dit jaar zelf verbaasd, ook in Romandië. De klimmen zijn nu wel iets minder lang en steiler, al moet me dat ook wel liggen. Het parcours ziet er zwaarder uit dan verwacht. Het is lang en het weer zal voor een afvallingsrace zorgen."



"Door mijn ervaring in de cross kan ik wel om met het weer, al weet ik niet of ik het zo lang zal kunnen volhouden. Het wordt een kwestie van constant goed te eten en te drinken."