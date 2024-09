"Ik zie maar 1 renster voor wie Kopecky moet vrezen": krijgen we een tweestrijd op het WK voor vrouwen?

vr 27 september 2024 23:55

In Zürich krijgt Lotte Kopecky vandaag de kans om zichzelf op te volgen als wereldkampioene. Onze commentatoren, Ruben Van Gucht en Ine Beyen, blikken vooruit naar de wegrit bij de vrouwen. "Een situatie als in Parijs moet Kopecky vermijden", stelt Ruben.

Ruben: "2 jaar geleden werd al gesteld dat Lotte Kopecky in Glasgow een grotere kans had dan in Zürich. Is dat inderdaad het geval?"



Ine: "In eerste instantie zou je denken van wel. Glasgow was iets explosiever en meer draaien en keren dan nu. Maar we weten in welke vorm Lotte Kopecky verkeert. De technische afdalingen spelen ook in het voordeel van Kopecky."



Ruben: "En met het regenachtige weer wordt het parcours nog technischer en moeilijker. De bochten worden tegen een trager tempo genomen, waardoor het dus explosiever wordt. Ook dat is niet in het nadeel van Kopecky."



De schifting zal automatisch gemaakt worden. Ine Beyen

Ine: "Op het parcours met 2.380 hoogtemeters liggen ook klimmen van verschillende lengtes. Die punchy helling kan ze perfect en ook die loper van 3 kilometer kan ze aan, want ze is verbeterd in het klimmen. Ze gaan dus allemaal naar Lotte kijken."



Ruben: "We hebben ook al gezien dat als je zelfs maar een tikje beter bent dan de anderen, je het kampioenschap volledig naar je hand kan zetten."



Ine: "De sterkste renster zal hier ongetwijfeld winnen. Het zou me ook niet verbazen als er snel een kleine groep zou overblijven. De schifting zal automatisch gemaakt worden."

Lotte Kopecky toonde haar klimbenen nog maar eens door de Ronde van Romandië te winnen.

Het plan-Kopecky

Ruben: "Wat moet dan juist de tactiek van de Belgen worden? Ze hebben maar 1 plan met Kopecky, dan zou ze best met zo veel mogelijk ploegmaats in de finale zitten."



Ine: "Door haar prestatie in de Tour en Glasgow vorig jaar zou ik Justine Ghekiere het langste bij Lotte houden. Een Julie Van de Velde zal moeten anticiperen om later nog bij Kopecky te kunnen zijn. Dat is theoretisch de best mogelijke situatie."



"Lore De Schepper zou ik haar eigen kans laten gaan, want zij maakt aanspraak op het podium bij de beloften als ze lang bij Kopecky kan blijven. Ik verwacht dus op 3 fronten koers."



Ruben: "Je wil vooral een situatie vermijden zoals in Parijs waar Kopecky zonder ploegmaats in de tang zat. Al is het maar tot op 10 of 15 kilometer van de finish."



Ine: "Iedereen staat bij België als een blok achter Kopecky, maar alles zal ervan afhangen hoeveel rensters er in de finale nog zitten."

Als bergkoningin won Justine Ghekiere een rit in de Tour.

"Geen cohesie bij Nederland"

Ruben: "Als we dan naar de concurrentie kijken, denk ik dat Kopecky maar 1 renster hoeft te vrezen: Demi Vollering. Krijgen we een tweestrijd?"



Ine: "Waarschijnlijk wel. Longo Borghini had een slechte voorbereiding door ziekte en was niet top in de mixed relay. Niewiadoma kreeg corona na de Tour en is misschien ook niet top. Lippert is ook niet top, dus voor Kopecky blijft er enkel en alleen Vollering over."



"Puck Pieterse moeten we wel in de gaten houden. Ze rijdt weinig, maar speelt wel altijd een rol van betekenis. Ze wil altijd koersen en zal door de Nederlandse tactiek waarschijnlijk vroeger aanvallen. Dan kan ze profiteren van het feit dat er meer naar Vollering wordt gekeken."



En zo kom je opnieuw bij 3 kopvrouwen. Ruben Van Gucht

Ruben: "Dan moeten we ook nog rekening houden met het feit dat Kopecky alleen maar moet volgen. Want ze heeft haar sprintsnelheid."



Ine: "Kopecky zou aan de streep normaal de snelste moeten zijn na een zware race, en het zal door het regenweer een echte uitputtingsslag worden. Daar heeft ze dus nog een streepje voor."



Ruben: "En wat doen we met Vos? Haar problemen met haar liesslagader liggen achter de rug en ze presteert al 2 jaar opnieuw op niveau."



Ine: "Geef Vos een kampioenschap en ze voelt zich goed."



Ruben: "En zo kom je toch opnieuw bij 3 kopvrouwen."



Ine: "Dat is het probleem dat ze altijd hebben. Er is geen cohesie. Van die zwakte moeten de Belgen profiteren."

Puck Pieterse klopte Demi Vollering in de sprint in rit 4 van de Tour.

Conclusie: "De kaarten liggen zeer goed"