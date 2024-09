Wissel aan het hoofd van jeugd Anderlecht: Borguet nieuwe sterke man, Hemmersam vertrekt

Vanaf 1 december zal Tim Borguet als Chief Academy de jeugdopleiding van Anderlecht leiden.

Borguet is geen onbekende op Neerpede. De Anderlechtenaar werd in juni 2020 aangesteld als Marketing Director van de club. In die rol zat hij mee aan het stuur van de commerciële heropleving van de club.



"Borguet transformeerde de club naar een sterk mediamerk met een identiteit die steeds meer supporters aanspreekt en verbindt met waar Royal Sporting Club Anderlecht voor staat", aldus paars-wit.



"Als Chief Academy zal Tim Borguet nu het strategische leiderschap van de jeugdopleiding onder zijn hoede nemen en het businessmodel van Neerpede verder vormgeven.

Het sportief management - met onder meer Football Director Henk Mariman en Talent Director Peter Verbeke - blijft intact.



“Mijn voorliefde voor Neerpede is de basis van mijn verbondenheid met Anderlecht", vertelt Borguet op de clubwebsite.



"Onze jeugdopleiding is het hart én het sportief onderscheidend vermogen van deze club. Neerpede is de beste omgeving voor Belgisch toptalent, op en naast het veld. Die unieke positie willen we versterken en zo streven naar nog meer continuïteit in de doorstroming en de impact van eigen opgeleid talent."