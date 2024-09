Anderlecht kraakt in het slot tegen Valerenga en valt opnieuw net naast de Champions League

Dan toch geen historische kwalificatie voor Anderlecht in de Champions League.



Paars-wit had woensdagavond de aartsmoeilijke opdracht om een 1-2-achterstand op te halen op het veld van Valerenga, de landskampioen in de sterke Noorse competitie.



Hoewel Anderlecht lang gelijke tred kon houden op het scorebord, werd al snel voelbaar dat de Noren de touwtjes tussen de lijnen strak in handen hielden. Zowel het veldoverwicht als de beste kansen waren voor de thuisploeg.



Maar één doelpuntje was genoeg voor Anderlecht, dat loerde op de counter, maar de bal gewoon niet in de gevarenzone - laat staat: tussen de palen - kreeg.



Een onhoudbare situatie die in het slot van de wedstrijd ontplofte. Twintig minuten voor tijd zorgden Bjelde en Thomsen in een mum van tijd voor de dubbele mokerslag. Niet veel later gaf Saevik de definitieve doodsteek aan paars-wit.

Anderlecht had van de Champions League meer dan ooit een van zijn hoofddoelen gemaakt dit seizoen, maar het blijft voorlopig dus bij een droom.