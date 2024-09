Richard Carapaz past voor WK wielrennen om familiale redenen

Richard Carapaz zal zondag niet aan de start staan van het wereldkampioenschap wielrennen in Zürich (Zwi). De klimmer is met zijn dochter teruggekeerd naar Colombia voor een spoedoperatie.

"Gelukkig genoeg is alles goed verlopen", reageert Richard Carapaz via de sociale media. "Niettemin heeft ze nog zorgen nodig."

"Vanwege deze familiale noodsituatie heb ik meerdere dagen niet kunnen trainen en mijn vorm is niet op het niveau dat Ecuador verdient, noch fysiek, noch mentaal. Om die reden heb ik beslist niet deel te nemen aan het WK in Zürich."

Carapaz eindigde eerder deze maand als 4e in de Ronde van Spanje nadat hij in de Tour een etappe en het bergklassement had gewonnen en tot meest strijdlustige renner was uitgeroepen.

Op het veeleisende WK-parcours in Zürich had de olympische kampioen van Tokio als outsider een rol kunnen spelen.