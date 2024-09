1 op 24 en supporters in de kleedkamer: "Beerschot, dat is retour tweede klasse"

Promovendus Beerschot staat troosteloos laatste met 1 op 24 in de Jupiler Pro League na 7 nederlagen op een rij. In het bodemduel tegen STVV werd het 0-3, zondag is de derby tegen Antwerp. Wat loopt er mis? Wat is de rol van de Saudische hoofdaandeelhouder? Waarom is coach Kuyt er nog? Is Beerschot een vogel voor de kat? Sporza Daily zoekt de antwoorden bij journalisten Frank Raes en Koen Frans, bestuurder Walter Daemen en fan Tom Schelkens.

Na de verloren partij tegen STVV, bijna een degradatietopper te noemen, doken er misnoegde supporters op in de kleedkamer. Een dieptepunt in de sportieve gang van zaken.



Voetbaljournalist Koen Frans was voor Gazet van Antwerpen de voorbije jaren watcher van, tegenwoordig noemt hij zich eerder waarnemer van op iets verdere afstand.



Gevraagd naar het probleem situeert hij dat onmiddellijk in Genève of Saudi-Arabië: "Waar de hoofdaandeelhouder United World zijn vestigingen heeft. Ze begrijpen daar totaal niet de problematiek van de club. Ze hebben deze zomer opnieuw zoveel fouten gemaakt in alle geledingen van het bedrijf."



Daarop zijn verschillende personen vertrokken, mensen met verdienste. "Het gaat dan niet alleen over spelers, maar ook over CEO Frédéric Van den Steen, die de voorbije 3 jaar geweldig goed werk heeft geleverd, en technisch directeur Gyorgy Csepregi , die met weinig tot bijna geen middelen een kampioenenploeg heeft kunnen samenstellen."

"Die twee zijn naar OH Leuven getrokken. Van de nieuwe mensen (CEO Thorsten Theys en technisch directeur Benjamin Ehresmann, red)) moeten we nog zien of ze van hetzelfde niveau zijn."



"Hetzelfde geldt voor de spelers. Geen enkele club heeft meer inkomende transfers gedaan. 13 stuks, maar er is geen enkele bij, waarvan ik zeg dat die hij een meerwaarde is voor deze ploeg."



"De kern van hét probleem is dat de ploeg, maar ook de club an sich structureel is gewoon te zwak en niet klaar voor eerste klasse."