Race tegen de klok voor Winterspelen: topskiester Federica Brignone breekt been en scheurt kruisband

De 34-jarige Brignone ging gisteren op de Italiaanse kampioenschappen in Val di Fasse zwaar onderuit in de tweede manche van de reuzenslalom.



Ze moest met een helikopter worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werden in eerste instantie breuken in het scheenbeen en het kuitbeen van haar linkerbeen vastgesteld.



Maar volgens de Italiaanse skifederatie heeft de regerende wereldkampioene en olympisch vicekampioene op de reuzenslalom ook een scheur in de kruisbanden van haar knie opgelopen.



De onfortuinlijke Brignone is intussen met succes onder het mes gegaan. Er wacht haar nu een lange revalidatie.



Het is afwachten of ze over 10 maanden kan deelnemen aan de Olympische Winterspelen in eigen land, in Milaan en Cortina d'Ampezzo.



"Ik beleefde het meest gelukkige moment uit mijn carrière en dit had werkelijk niet hoeven te gebeuren", liet Brignone weten in een reactie. "Maar ik sta voor een nieuwe uitdaging en ik zal die aangaan, zoals steeds."