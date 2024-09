Dirk Kuyt na 7e nederlaag op een rij: "Ik dacht dat de gifbeker al leeg was"

Beerschot wou zaterdag op het Kiel een einde maken aan een troosteloze reeks van 6 nederlagen op een rij. Maar de eerste kans voor STVV was meteen raak. "Je kan niet alles wijten aan pech, maar het zit écht niet mee", reageerde Dirk Kuyt.

De trainer van Beerschot reageerde aangeslagen na de nieuwe nederlaag. "Deze nederlaag komt hard aan. Ik dacht dat de gifbeker al leeg was. Je probeert te knokken en te vechten, de jongens hebben geknokt voor wat ze waard zijn."

Echt uitgespeelde kansen leverde dat niet op. "Het is niet met goed voetbal, maar dat is ook moeilijk met de situatie waar we nu al enkele weken in zitten. Dit is niet wat je wil. We zijn tot meer in staat, maar dat hebben we nog niet getoond."