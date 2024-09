Renaat en José genoten van Evenepoels "old school" zege: "Dat hij zich kon opladen om dit te doen, geweldig"

ma 23 september 2024 06:23

Een schrikmoment in het begin en secondelang nagelbijten in het slot. Zo beleefden Renaat en José de regenboogtriomf van Remco Evenepoel op het WK tijdrijden. Onze commentatoren vonden vooral de manier waarop straf: "Old school zonder powermeter, dat maakt het des te mooier."

Renaat: "De 100e zege in de carrière van Remco Evenepoel is het, jeugdkoersen inclusief."

José: "De 100e is fantastisch, natuurlijk. Vooral dat Remco Evenepoel zich na de Olympische Spelen uit het dipje haalde en zich kon opladen om dit te doen. Geweldig."

Renaat: "Stond jouw hart stil bij de start?"

José: "Nee, mijn hart ging net sneller slaan. Het was een apart verhaal, want voor hetzelfde geld lukte het niet meer. Op zich was de fiets geen probleem, er stond een reserve klaar. Maar om mentaal die knop om te draaien ... Dat maakt die tijdritwinst nog straffer."

Renaat: "Het gevolg was: geen powermeter, dus fietsen in het ijle."

José: "Je bent op jezelf aangewezen. Al heb je ook de volgwagen, natuurlijk. Het was een beetje old school. Dat maakt het des te mooier."

Net voor de start van de tijdrit vliegt de ketting van Evenepoels fiets.

Renaat: "Ganna had Roglic op het einde nog als onverwachte haas. Hoeveel verschil maakt dat?"

José: "Geloof me: veel. Ik weet dat het door sommigen wordt weggemoffeld. Maar ik weet uit ervaring dat renners soms 6 of 7 seconden sneller rijden in de laatste kilometer door het feit dat ze een richtpunt hebben." "Ganna zag Roglic al veel langer dan de laatste kilometer voor zich rijden. Hij heeft er een doel van gemaakt hem nog te kloppen op de streep. Dat heeft hem vast 10 seconden opgeleverd."

Renaat: "Zijn die 9 seconden die Ganna terugpakt op Evenepoel volledig te wijten aan het inhaalmanoeuvre?"

José: "Je zult ervan verstomd staan wat voor een boost het geeft om die volgwagen ver voor je uit te zien rijden. Zeker als je weet dat het iemand als Roglic is. Je zit een nobody op te jagen."

De Italiaanse hardrijder Filippo Ganna strandt op 6 seconden van goud.