Bondscoach looft "straffe" Evenepoel, die Belgische ploeg al op scherp zette voor wegrit met Whatsapp-berichtje

Een zichtbaar opgeluchte bondscoach stond Maarten Vangramberen te woord voor Sportweekend. De bondscoach heeft niets dan lof voor Remco Evenepoel en de hele entourage. En ook valt er een pak druk van ieders schouders, hij weet dat het WK nog niet voorbij is. Zeker na de woorden van Remco Evenepoel in Whatsapp.

Ook voor Sven Vanthourenhout was het vandaag een bewogen dag. “Dit WK heeft al een en ander teweeggebracht”, blikt de bondscoach terug bij onze reporter Maarten Vangramberen.

“De spanning werd sowieso al opgebouwd in aanloop naar deze dag. En dan zijn er die laatste 2 minuten op het startpodium met het kettingprobleem.”

“Dat euvel werd uiteindelijk snel opgelost, maar eens vertrokken hadden we door dat Remco zonder wattagemeter onderweg was. Zeker omdat we wisten dat je de eerste 20 km goed moest ‘pacen’.”



"We zijn beginnen benadrukken dat zijn bochtenwerk goed was en dat zijn cadans en snelheid prima waren. Er was rust, maar spanning."