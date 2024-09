VIDEO - Evenepoel grapt in bedankingsspeech met afscheid van bondscoach: "Ik zou toch nog eens onderhandelen"

zo 22 september 2024 21:18

Remco Evenepoel en speeches. Het wordt stilaan een vaste combinatie na grote kampioenschappen. En dus is hij erg geoefend in bedanken, grappen en grollen. "Ik zou eerst en vooral zeggen: sorry jongens", slaat hij mea culpa voor zijn kettingprobleem. En hij heeft een tip voor de wielerbond ...

Steeds in voor een grapje, Remco Evenepoel. Zo ook bij zijn speech. Al stond de practical joke bij de start toch niet op zijn planning. "Ik zou eerst en vooral zeggen: sorry, jongens", lacht de wereldkampioen tijdrijden. "Het was niet de start zoals we die gewoon zijn." "Ze zeggen altijd dat de speciaalste overwinningen een mooi verhaal hebben. Dit is een verhaal dat we nog lang zullen onthouden."

"Bedankt om de kalmte te bewaren én ook mij kalm te houden. De coaching vanuit de volgwagen was vandaag cruciaal. Zeker omdat mijn kopje op ontploffen stond."

Ik zou toch nog eens onderhandelen, mocht ik de bond zijn. Remco Evenepoel

"Onze bondscoach haalt zo alweer een mooi resultaat", knipoogt Evenepoel naar de afscheidnemende Sven Vanthourenhout. En hij komt met een opvallend adives: "Ik zou toch nog eens onderhandelen, mocht ik de bond zijn." Het gegniffel in de groep spreekt boekdelen. "Voor de rest: merci voor alles, zowel voor als achter de schermen was alles goed geregeld. Dit is een goed begin van de week. We gaan dat proberen door te trekken tot volgende week zondag." Speecht Remco Evenepoel dan opnieuw?